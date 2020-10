Am Sonntag ist Sendetermin

Die Nabu-Kindergruppe hat sich mächtig ins Zeug gelegt bei den Aufnahmen für eine Fernsehsendung des Kinderkanals (Kika): Vor einigen Wochen führte sie Interviews mit Passanten auf dem Laupheimer Wochenmarkt, außerdem stellten Interessierte selbst Blumenerde her, unter Verzicht auf Torfboden. Am Sonntag, 1. November, ist es nun so weit: Der Kinderkanal strahlt den fertigen Film aus. Beginn ist um 20.25 Uhr. Auf der Website des Kika kann man die Sendung noch ein Jahr lang abrufen.

In der Sendung am Sonntag geht es um Moore. Sie trägt den Titel „Projekt Moorrettung“. Mit dem Osterried liegt ein solches Moor in Laupheim direkt vor der Haustüre. Gefilmt wurde auch im Wurzacher und Buchauer Ried. Der Film zählt zu der neuen Sendereihe „Schau in meine Welt“. Kinder werden in dieser Serie porträtiert: „Die jungen Zuschauer sollen das Lebensgefühl, die Situation, besondere Herausforderungen oder Interessen der Film-Darsteller kennenlernen. Wir schauen sozusagen in eine andere Kinderwelt“, teilt dazu die Regisseurin Bernadette Hauke mit.

Im Zentrum des Films am Sonntag steht die Nabu-Gruppe Laupheim unter der Leitung von Sonia Müller. Durch die Sendung führt Laurin Gürntke aus Warthausen, auch er ist Mitglied der Nabu-Kindergruppe Laupheim. Er übernimmt die Rolle von „Moorwächter Laurin“.

Für alle, die zum Thema Moor mehr wissen wollen, kommt am selben Abend um 20 Uhr die Sendung „Erde an Zukunft“ mit Zukunftsmacher Matthias aus der Nabu-Gruppe Laupheim und vielen Infos zum Thema Moore.