Am Rathaus scheiden sich in Laupheim die Geister

Das Vorhaben der Gastronomen-Familie Leonhardt hat für großes Aufsehen gesorgt, und der Gegenwind im Niederwangener Ortschaftsrat war deutlich: Die geplante Ferien- und Freizeitanlage in Humbrechts mit Wohnmobilstellplätzen, Bungalows und Wellnessbereich dürfte nach deren Bekanntwerdenauch in nächster Zeit Anlass für Diskussionen sein. In diese will sich auch OB Michael Lang einschalten.

Lang hatte das bei der Bürgerversammlung am Donnerstag vergangener Woche angekündigt.