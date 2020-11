„Am Mäuerle“ rollen die Bagger

Mit dem offiziellen Spatenstich am Dienstag ist die Erschließung des Baugebietes „Am Mäuerle“ gestartet. Das berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Nun schreite die Entwicklung weiter voran. Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Verordnung vollzog Oberbürgermeister Gerold Rechle lediglich mit Jürgen Lang, Geschäftsführer der Firma Schwall, den Spatenstich.

„Um der hohen Nachfrage nach Wohnraum nachzukommen, ist dieser Schritt äußerst wichtig“ betont Rechle. Etwa 200 Wohneinheiten sollen „Am Mäuerle“ entstehen. Falls das geplante Energiekonzept realisiert werde, würde die Attraktivität des Wohngebietes weiter steigen – das Konzept sieht vor, dass das Wohngebiet energieautark ist.

Die Versorgung soll durch Geothermie geleistet werden, erklärt die Stadtverwaltung. Dabei werden auf städtischem Grund Erdwärmekollektoren installiert, welche die Energie ins Wohngebiet weiterleiten. Dort wird die Erdwärme durch Wärmepumpen in den Gebäuden genutzt. Ob das Energiekonzept so umgesetzt wird, wird noch entschieden, heißt es in der Pressemitteilung.

Da bisher mit dem Gemeinderat noch nicht entschieden wurde, zu welchen Konditionen die Bauplätze verkauft werden und nach welchen Kriterien die Käuferauswahl stattfindet, bittet die Stadtverwaltung darum, aktuell noch von Nachfragen abzusehen. Sobald der Entscheidungsprozess im Gemeinderat abgeschlossen ist, erhalten die gelisteten Bauplatzinteressenten von der Stadtverwaltung schriftliche Informationen.