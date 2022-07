Am Laupheimer Schloss steigt ein Open-Air-Kino

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost pro Vorstellung vier mal zwei Karten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail mit Name, Wohnort und Telefonnummer an redaktion.laupheim@schwaebische.de und nennt im Betreff den Film, an dessen Ticket-Verlosung er oder sie teilnehmen möchte. Einsendeschluss ist Montag, 18. Juli, 12 Uhr. Die Karten werden für die Gewinner an der Abendkasse hinterlegt. Hierfür werden die Namen und der Wohnort an das Kulturhaus weitergeleitet. Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media gibt es online unter: www.schwaebische.de/datenschutzhinweis