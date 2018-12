Alte Daunen sollen neues Leid verhindern

Ein Federbett ist eine kuschelige Sache, eine mit Daunen gefüllte Jacke wärmt wunderbar. Woher aber stammen die Daunen? Darüber macht sich die Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) in einem von mehreren Projekten anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens Gedanken. „DownUpCycling“ lautet der Titel des Projekts, bei dem alte Daunen gesammelt werden, um sie für neue Ware wiederzuverwenden, also zu recyceln. Auch die Jugendlichen der Laupheimer Ortsgruppe des Deutschen Alpenvereins der Sektion im SSV Ulm1846 beteiligen sich an der Aktion, um ein Zeichen für Nachhaltigkeit, Ressourcen- und Tierschutz zu setzen.

Denn oft müssen Gänse und Enten höllische Qualen erleiden, weil sie bei lebendigem Leib gerupft und anschließend vernichtet werden. Nur, damit es den Menschen beim Skifahren oder Bergsteigen nicht friert. Natürlich gibt es längst weniger Leid verursachende Methoden zur Daunengewinnung, aber auch immer noch viele schwarze Schafe unter den Lieferanten. Deshalb ist es sinnvoll, möglichst viele alte, nicht mehr benötigte Daunen dem Bekleidungskreislauf zurückzuführen. Genau dabei möchten die etwa 30 Laupheimer DAV-Jugendlichen mithelfen. Seit Anfang Dezember sammeln sie in ihrem Domizil, dem Rocksports in Laupheim, alte Kissen und Jacken.

Preise für die fleißigste Gruppe

Initiator der Aktion sind der Jugendverband des Deutschen Alpenvereins (JDAV) und dessen Partner, die Bergsport-Bekleidungsmarke Mountain Equipment der Outdoor & Sports Company GmbH im oberbayerischen Eurasburg. Mountain Equipment hat sich mit dem eigenen „Down Codex“ strenge Tierschutz-Richtlinien für die Daunenbeschaffung auferlegt (siehe Abschnitt „Zertifikate und Verbrauchertipps“ am Textende). Mit dem gemeinsamen Projekt mit dem JDAV sollen Jugendliche für das Thema sensibilisiert und auch dazu motiviert werden, selbst in Sachen Wiederverwertung von Daunen aktiv zu werden. Deshalb gibt es für die fleißigsten Jugendgruppen auch etwas zu gewinnen: Unter den zehn Gruppen, die im Verhältnis zu ihrer Mitgliederzahl die größten Daunenmengen sammeln, wird ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 Euro verteilt. Unter allen weiteren teilnehmenden Gruppen werden zehn Biwakaktionen für jeweils zehn Jugendliche verlost.

„Wir möchten natürlich einen dieser Preise gewinnen“, sagt Hannah Ganser, eine der Verantwortlichen für die Aktion innerhalb der Laupheimer DAV-Jugend. Diese besteht aus insgesamt rund 30 Mitgliedern, aufgeteilt in zwei Altersgruppen von etwa 9 bis 14 und über 14 Jahren. „Es geht uns auch darum, gemeinsam mit unseren jüngeren Mitglieder eine sinnvolle Beschäftigung zu machen“, meint Amelie Kiefer. Und sinnvoll, davon sind die Jugendlichen überzeugt, ist das Projekt allemal: „Wir gehen davon aus, dass viele Gänse und Enten extra für die Daunenproduktion gezüchtet, lebendig gerupft und dann getötet werden. Wir wollen helfen, diesen Methoden ein Ende zu setzen und einen Daunenkreislauf aufzubauen, mit dem die Tiere und die Umwelt geschützt werden“, erklärt Amelie Kiefer.

Aktion läuft bis 30. Juni

Die jungen Leute haben Anfang Dezember damit begonnen, mit der Verteilung von Flyern, Plakaten und Posts auf Facebook & Co. die Werbetrommel für ihr Anliegen zu rühren. Bis jetzt haben sie nur ein paar Kissen erhalten, aber sie hoffen, dass mit der Zeit noch viel mehr Laupheimer auf die Sammelaktion aufmerksam werden und ihre nicht mehr benötigten Kissen, Jacken oder andere mit Daunen gefütterte Artikel abgeben. Es gibt sogar eine kleine Prämie dafür – nämlich zehn Prozent Rabatt auf den Einkauf eines Daunenprodukts im Rocksports. Angenommen werden die Waren im Rocksports zu dessen Öffnungszeiten. Zeit genug hierfür ist noch, denn die Aktion läuft bis 30. Juni 2019. Bis spätestens zu diesem Tag müssen die JDAV-Gruppen das gesammelte Material an die Outdoor & Sports Company schicken.

Zertifikate und Verbrauchertipps

Mit dem firmeneigenen Siegel „Down Codex“ möchte der Bergsport-Bekleidungshersteller Mountain Equipment die Risiken innerhalb einer Daunen-Lieferkette minimieren, um so den hohen Tierschutz-Richtlinien gerecht zu werden. Dazu gehören das Verbot von Lebendrupf und Zwangsmästungen, die Tiere müssen in natürlicher, artgerechter Umgebung gehalten werden, sie dürfen nur artgerecht getötet werden und die Daunen dürfen lediglich Nebenprodukt der Nahrungsmittelindusrie sein. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.thedowncodex.de

Wer etwas über weitere, auch unabhängige Siegel und Zertifizierungen für Daunen erfahren möchte, wird fündig auf https://utopia.de/ratgeber/daunen-zertifizierungen

Informationen über die teils zweifelhaften Methoden zur Gewinnung von Federn und Daunen sowie Verbrauchertipps gibt es unter https://www.tierschutzbund.de/aktion/mitmachen/verbrauchertipps/federn-und-daunen