Als Tanz und Gloria das Haus belebten

„Willkommen im Zeitreiseboot zurück in eine Epoche, die einmal als ’die gute alte Zeit’ in die Geschichte eingehen wird! Erleben Sie Glanz und Gloria einer Welt, die bald darauf verschwunden war.“ So oder ähnlich irgendwann in der Zukunft könnte eine – natürlich fantasievoll ausgeschmückte – Führung durch das frühere „Hotel Post“ in Laupheim klingen. Es tut sich nämlich was rund um das altehrwürdige Gemäuer an der Ulmer Straße, das zu Laupheims ältesten Gebäuden gehört und in seiner langen Geschichte alle Abriss-Wellen überdauert hat. Wer das Haus besucht, sieht zuerst Verfall. Aber wer genauer hinschaut und die Fantasie bemüht, entdeckt auch noch den Schatten einer Epoche, in der das „Hotel Post“ ein Zentrum des Laupheimer Gesellschaftslebens darstellte. Tatsächlich hat sich wohl seither trotz teilweiser Umnutzung baulich nicht viel verändert. Jetzt soll es saniert werden. 2,8 Millionen Euro will die Stadt in ein Stück ihrer Geschichte investieren. Dann bricht ein neues Kapitel an: Die Volkshochschule findet darin ein neues Zuhause.

Tatsächlich muss schon weit in die Vergangenheit zurückgehen, wer die glanzvollen Zeiten des Hotels zur Post nachvollziehen will: an den Anfang des 20. Jahrhundert. Wenige Jahre zuvor, 1894, hatte Kilian von Steiner den damals schon sehr traditionsreichen „Güldenen Hirsch“ dem wohlhabenden, aber nicht mehr jungen Gastwirt Johan Nepomuk Enderle abgekauft. Er lässt das Haus umbauen und modernisieren. Dabei entsteht das Gebäude, das in jener Form heute noch dort steht. Der Name: „Gasthaus zur Post“.

Sein Einsatz hat sich gelohnt damals. Das Gasthaus „Zur Post“, der Name rührt übrigens von dem Postbüro her, das Enderle im Jahr 1839 dort aufgenommen hatte, avanciert mit Gastwirtschaft und Fremdenzimmern zur ersten Adresse. Und offenbar zu einer mit noblem Anstrich. Denn damals, so ist überliefert, sagte man: „In die Post geht man mit Schlips und Kragen.“ Da oben im ersten Stock mit Blick damals wohl aufs Hotel Germania, heute auf das Activ-Center, fanden über Jahrzehnte Tanzbälle, Theateraufführungen und Vorträge statt.

Als man festlich feierte

Es bleibt der Fantasie überlassen, wie schick es dabei zugegangen sein mag, wie viele heiratswillige Laupheimer bei den verschiedenen Festivitäten wohl zueinander gefunden haben. Aber im Tagebuch von August Schenzinger (1832 - 1919), das der Verkehrs- und Verschönerungsverein Laupheim herausgebracht hat, kann man auschnittsweise nachvollziehen, was sich um die Jahrhundertwende in dem Gasthaus tatsächlich an Geschichten zugetragen hat.

So verlegte der katholische Lehrlings-, Gesellen- und Arbeiterverein 1898 seine regelmäßigen Theateraufführungen in das Gasthaus. Ein Jahr später lädt eine Anzeige zu einem Vortrag der Elektrizitätswerke in die Post. Thema ist die Elektrifizierung der Stadt. Weniger gewichtig, aber lustiger ist die Veranstaltung, zu der der Carneval-Verein Laupheim mit einer Anzeige für den 27. Februar 1900 in das Gasthaus lädt: zur „Volksfest Redoute“. Dabei soll der „Schnakenkrieg“ persifliert werden. Eine Mark kostet die Eintrittskarte und berechtigt zur Mitnahme zweier weiterer Personen. Aber, so wird gewarnt: „Ohne Karte absolut kein Eintritt“. Im September 1900 veranstaltete der Landwirtschaftliche Bezirksverein im Gasthof „Zur Post“ das „Landwirtschatfliche Bezirks-Fest“.

Und auch ein Höhepunkt im Aufstreben Laupheims zu Beginn jenes Jahrhunderts fand dort statt: die Eröffnung der neugebauten Bahnstrecke Laupheim-Schwendi am 16. Mai 1907. Der Eröffnungszug wurde für 12 Uhr erwartet. Danach war ein Festzug durch die Mittelstraße geplant, und das Festmahl sollte im Gasthaus Zur Post stattfinden.

Niedergang ab 1945

Jene Zeit, die als „Belle Epoque“ Europas reichlich glorifiziert in die Geschichte eingegangen ist, endete mit dem Ersten Weltkrieg, aber das Gasthaus Zur Post behielt trotz eines Besitzerwechsels und magerer Jahre in der Weimarer Republik noch viele Jahre seine Stellung „als ältestes und erstes Haus am Platz“ – wie im Adressbuch von 1925 nachlesbar ist.

Sein Stern sank erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Nie mehr sollte im großen Saal getanzt werden. Stattdessen surrten dort ab 1950 die Nähmaschinen der Sueddeutschen Haarveredelung Fischbach & Miller. Danach stand der Saal leer. Nur der hölzerne Parkettboden, die Kronleuchter-Verzierungen an der Decke und die aufwendigen Stuckleisten erinnern an die glanzvollen Jahre – derweil sich im Erdgeschoss die Pächter abwechselten. 2011 schloss das letzte Restaurant.

Wenn die Stadt nun das Haus saniert, sind Tanzbälle nicht mehr zu erwarten – wohl aber wieder Menschen, die fröhlich und wissensdurstig die große Treppe zum einstigen Tanzsaal hinaufgehen.

HDR macht’s plastisch

Dass die Sanierung dicht bevorsteht, war Anlass, die „Bürgerpost“ fotografisch zu dokumentieren. Doch dabei sollten nicht einfach Fotos entstehen, die das Jetzt in seinem Verfall zeigen, sondern Bilder, die dem alten Haus etwas von seiner Würde wiedergeben. Die Technik dafür ist als HDR-Fotografie bekannt. Dabei werden mehrere unterschiedlich belichtete Fotos zu einem zusammengesetzt. Heraus kommt eine „Hyper-Realität“, die nicht nur sehr plastisch wirkt, sondern verblasste Farben auffrischt – so wie einst, als in den Räumen noch gelacht wurde.