Als die letzte Klappe fiel: Vor 80 Jahren starb Carl Laemmle

Heute vor 80 Jahren, am 24. September 1939, starb in Beverley Hills/Kalifornien der 1867 in Laupheim geborene Hollywood-Pionier Carl Laemmle, und auf den Tag genau 40 Jahre später, am 24. September 1979, sein Sohn Carl Laemmle Junior. Beide prägten die Filmgeschichte und bleiben durch ihr Lebenswerk unvergessen.

Am 25. September 1939, einen Tag nach dem Dahinscheiden des Seniors, unterbrachen in Los Angeles alle Studios ihre Arbeit für den hoch verehrten Universal-Gründer, zwei Gedenkminuten lang. Die Rundfunkstation der Warner Brothers brachte am Abend eine Gedenksendung. Das Branchenblatt „Variety“ schrieb: „Die Kamera des Lebens machte ihre letzte Aufnahme für Uncle Carl“.

Der US-amerikanische Autor Rick Atkins hat Carl Laemmle Junior im Juli 1979, wenige Wochen vor dessen Tod, interviewt. Laemmle hält den „Oscar“ in Händen – von den Erinnerungen an seine erfolgreiche Zeit bei Universal zehrte er noch Jahrzehnte später. (Foto: archiv udo und gabriele bayer)

2000 Menschen nahmen an der Trauerfeier teil. Die Zeitungen von der West- bis zur Ostküste der USA berichteten über den Abschied im Wilshire Boulevard Temple. Besonders die Ansprache von Rabbiner Edgar F. Magnin bewegte die Trauernden in ganz Amerika. Magnin sagte in seiner Rede:

„Was sein Leben bedeutend erscheinen lässt, ist nicht das Geld, das er gemacht hat, oder die Macht, die er ausgeübt hat – es ist das, was er mit Geld und Macht bewirkt hat. Viele werden nach ihrem Tod betrauert, nur wenige werden zu Lebzeiten geliebt.

Onkel Carl war freundlich und sanft, er hatte nichts von snobistischer Arroganz an sich. Er war einfach und bescheiden und hat nie vergessen, dass er einst ein armer Junge war. Er hat großzügig ausgeteilt – aus seiner Geldbörse und aus seinem Herzen. Er machte amerikanische Filme – nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch um die Leute aufzubauen.

Der arme Junge aus Deutschland hat Amerika in vielerlei Hinsicht bereichert. Er war Pionier in einer der großartigsten Industrien und Kunstbranchen auf der Welt, die Leben und Herzen und Seelen zahlloser Millionen von Menschen berührt, und er nutzte seine Funktion, um Menschen zu unterstützen und ihre Lage zu verbessern. In Europa geboren, vergaß Laemmle nie den Ort seiner Geburt, aber er war Amerikaner, kein Europäer. Er hatte eine Bindung und eine Loyalität zu dem Land, das ihn aufgenommen hatte; wären mehr wie er im heutigen Amerika, gäbe es dort weniger Entfremdung und verzerrte europäische Propaganda.“

(übersetzt von Udo Bayer, „Carl Laemmle – eine Transatlantische Biografie“, S. 252-253)

In Laupheim informierte am 25. September Jonas Weil von der jüdischen Gemeinde die Stadtpflege über ein Telegramm, das er aus Kalifornien erhalten hatte: „24. 9. 1939 – Carl Laemmle heute sanft verschieden“.

Vergeblich suchte ich dazu nach einer Notiz über Laupheims einstigen Wohltäter in der Laupheimer Zeitung, dem „Ulmer Tagblatt“, damals ein Nazi-Blatt des Ulmer Sturms. Das verwundert weder den hiesigen Archivleiter Gerd Winkler noch Michael Niemetz, Leiter des Museums zur Geschichte von Christen und Juden. Das Straßenschild „Carl–Laemmle-Straße“ war immerhin schon sechs Jahre zuvor aus dem Stadtbild entfernt worden. Mit dem Kriegsbeginn am 1. September 1939 stellten die NS-Medien die Deutschen auf Kampf, Sieg und Opferbereitschaft fürs Vaterland ein. Warum sollten die Laupheimer damals auch einen Kopf für eine Nachricht aus Hollywood gehabt haben?

Den Oscar gewonnen

Carl Laemmle Junior, der Sohn, starb am 24. September 1979 im Alter von 71 Jahren in seinem Haus in Beverly Hills an einem Schlaganfall. Er war schon 16 Jahre lang pflegebedürftig, denn er litt an Multipler Sklerose. In einem Zeitungsartikel wurde sein filmisches Lebenswerk aufgeführt: der Oscar-gekrönte Film „Im Westen Nichts Neues“, die Horror-Film-Klassiker „Frankenstein“, „Die Braut von Frankenstein“, „Der Unsichtbare“ und noch viele andere, neben dem letzten Musikfilm „Showboat“.

Erwähnt wird allerdings auch, dass sein Filmschaffen nach dem Verkauf von Universal zu Ende war. Die Chance, die ihm Louis B. Mayer, der Studio-Chef von MGM, 1936 als Manager zu einem Wochenlohn von 3000 Dollar angeboten hat, konnte der 28-Jährige nicht nutzen. Angeblich fühlte er sich nicht in der Lage, Anweisungen anzunehmen. Junior gab seine produktive Arbeit nach kurzer Zeit auf, ohne jemals wieder einen Film gemacht zu haben.

In der Filmzeitschrift „Movies“ erfuhren die Leser damals auch von einem letztlich gescheiterten Produktions-Comebackversuch von Junior 1958 für die Verfilmung eines französischen Bestsellers. Doch erfahren wir in diesem Bericht auch, dass Carl Laemmle Junior im Zweiten Weltkrieg bei der amerikanischen Armee war. Nur durch seine Hilfe wurde Max Friedlands Rettung aus einem französischen Konzentrationslager 1941 möglich. In tiefer Dankbarkeit und mit hohem Respekt für Laemmles filmisches Lebenswerk fühlte sich Friedland seinem Cousin Zeit seines Lebens verbunden.

Max Friedland war bis in die 1930er-Jahre der Generalmanager von Universal in Europa. Bis 1933 lebte er mit seiner Familie in der Radstraße in Laupheim, im Geburtshaus von Carl Laemmle Senior.