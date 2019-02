Aller Umfang ist gar nicht so schwer

Was für ein Traumstart! Rund 70 hochmotivierte Frauen und Männer haben sich am Sonntagvormittag bei strahlendem Sonnenschein zum Auftakttraining des Projekts „SZ-Laufgruppe 2019“ auf dem Parkplatz des Laupheimer Kulturhauses getroffen. Unter der Leitung von Chefcoach Alexander Schwarz und seinem Trainerteam ging es auf die acht bis zehn Kilometer lange Strecke, die – je nach Leistungsgruppe – in unterschiedlichem Tempo gelaufen wurde. Mit dabei auch SZ-Redakteur Reiner Schick, der seine Erfahrungen schildert.

„Aller Umfang ist schwer“, lautet einer meiner Lieblingssprüche, und am Sonntag hat er nochmals ziemlich an Bedeutung gewonnen. Denn trotz meiner nicht zu vernachlässigenden Körperfülle habe ich mir vorgenommen, das zwölfwöchige Training für den Halbmarathon am 11. Mai beim Bad Waldseer Lauffieber nicht nur redaktionell, sondern möglichst auch aktiv zu begleiten. Laufend darüber zu berichten, im doppelten Sinn. Vorbei ist die Zeit der Ausreden. „Ich möchte niemandem den Platz wegnehmen“, lautete meine bevorzugte Antwort auf die Frage, warum ich mich noch nicht angemeldet habe. Auch beliebt: „Schaut mich an – sieht so eine künftige Langstreckenrakete aus?“ Auch mich selbst quälen Fragen über Fragen: Hab ich, als Zeitungsmensch mit langen Arbeitstagen und Familienvater mit Ehefrau- und Kinderbetreuungspflichten, überhaupt genügend Zeit zum Trainieren? Ist der Husten vom Januar wirklich schon vollständig auskuriert? Und vor allem: Schenkt man den drei Nordic-Walking-Einheiten vom vergangenen Jahr keine Beachtung, dann liegt mein letztes Lauftraining gut zwei Jahre, mein letzter Halbmarathon gar acht Jahre und 15 Kilo zurück. Nicht die besten Voraussetzungen.

Deutlich overdressed

Vermutlich habe ich bei den beiden Infoabenden meine Willenserklärungen, es einfach mal versuchen zu wollen, nicht allzu überzeugend zum Ausdruck gebracht. Denn als ich am Sonntag zum Treffpunkt auftauche, schauen mich einige so überrascht an, als käme der Osterhase mit Nikolausmütze angelatscht. Vielleicht liegt es aber auch an der Skijacke, die ich mir übergezogen habe, weil ich meine Laufjacke – gute Vorbereitung ist alles – nicht mehr gefunden habe. „Wo sind die Ski?“, werde ich prompt gefragt, und ein Blick in die immer größer werdende Runde macht mir deutlich: Ich bin wohl overdressed. Aber man wird doch noch vorsichtig sein dürfen, wenn der morgendliche Blick aus dem Fenster zwar Sonnenschein, die heimische Wetterstation aber gerade mal zwei Grad überm Gefrierpunkt kundtut.

So entledige ich mich meiner Alpinistenkluft und vertraue darauf, dass der Vliespulli ausreichend Wärme liefert. Denn das Tempo, das ich zu laufen gedenke, verspricht nicht unbedingt Hitzewallungen. Ich schließe mich jedenfalls der „Anfänger“-Leistungsgruppe an, das ist die mit dem Halbmarathon-Ziel „Ankommen“. Trainer Eugen Fakler macht sich mit 15 Frauen und vier Männern auf die angeblich sechs Kilometer lange Strecke, die in 47 Minuten in gemächlichem Tempo (inklusive zwei Gehminuten) bewältigt werden soll. Schon nach wenigen Minuten bin ich froh, die Skijacke abgelegt zu haben, denn die Sonne jagt die Temperaturen gefühlt minütlich in die Höhe. Außerdem ist Bewegung halt an sich schon eine schweißtreibende Sache, vor allem wenn man wegen der Geburtstagsparty des Kumpels nur sechs Stunden Schlaf hinter sich und am Ende den Laphroaig Triple Wood Finest Single Malt Whisky als very fine empfunden hat.

Die Beine machen aber erstaunlich gut mit, die Lunge auch, und so ist auf der Strecke sogar genügend Luft für das eine oder andere Schwätzchen. Ein recht sportlich wirkender Laufkollege scherzt auf meine Frage, warum er bei der langsamsten Gruppe mitläuft: „Ich wechsle jede Woche in die nächst schnellere Gruppe. Und am Ende löse ich den Alex als Chefcoach ab.“ Darauf ein anderer Läufer: „Wenn du das schaffst, bekommst du von mir die Medaille Galopper des Jahres.“ Die Stimmung ist also prächtig, und fast hätte die Gruppe die nach 15 Minuten anvisierte Gehminute vergessen. Ein gutes Zeichen.

Metabolisch zum Traumgewicht

Ich interviewe nochmals den sportlichen Läufer und spitze die Ohren, als er mir verrät, dass er langsam beginnen möchte, weil er vor vier Monaten noch 24 Kilogramm schwerer gewesen ist. „Metabole Diät“ heißen seine Zauberworte, ziemlich diabolisch klingt für mich aber der kulinarische Verzicht, den er dabei in Kauf nehmen muss: Nach einer eingehenden Blutuntersuchung wird die Auswahl der Lebensmittel begrenzt, die er künftig in maximal drei Mahlzeiten täglich mit einem Mindestabstand von fünf Stunden zu sich nehmen darf. Das Ergebnis ist offensichtlich klasse, aber der Weg dorthin – puh! Vielleicht probiere ich es doch lieber mit dem viel gepriesenen Intervallfasten, bei dem man 16 Stunden nichts, in den übrigen acht Stunden aber so gut wie alles essen darf. Klingt irgendwie verheißungsvoller.

Flotte Anfänger

Doch zurück zum mühsamsten Weg der Gewichtsreduzierung: dem Laufen. Dank der Gespräche vergeht die Zeit wie im Flug, auch wenn zwischendurch der Oberschenkel spannt und die Wade zwickt. Der eine oder andere in der Gruppe hat mit Knieproblemen zu kämpfen, aber jammern ist tabu. Etwa ein Dutzend Läufer ist sogar so flott unterwegs, dass Eugen Fakler überzeugt ist: die starten nächste Woche in der 2:30er-Gruppe von Thorsten Schmid. Wenn jede Woche ein paar aufrücken, steht Eugen Fakler am Ende alleine da – dann hat er alles richtig gemacht. Es sei denn, sie hätten alle aufgegeben.

Doch das ist ziemlich unwahrscheinlich. Obwohl aus sechs am Ende achteinhalb Kilometer und aus 47 fast 70 Minuten werden, ist die Begeisterung groß. „In der Gruppe geht’s doch einfacher“, freut sich eine Läuferin im Ziel, eine andere ergänzt: „Dabei hatten wir doch so viel Angst.“ Auch Alex Schwarz gesteht, etwas Muffensausen gehabt zu haben angesichts der großen SZ-Laufgruppe, für die er die Verantwortung trägt. Entsprechend erleichtert ist er, dass beim Auftakttraining offensichtlich alle gesund ins Ziel kommen. Und nicht nur das: die Euphorie ist ungebrochen. „Vielen Dank!“, „We love it!“, „Perfekter Start in den Sonntag“ – so und ähnlich lauten die Kommentare in der Whatsapp-Gruppe im Laufe des Tages.

Und auch ich bin guten Mutes und hoch motiviert, dabei zu bleiben. Vielleicht nach dem Motto: In großem Umfang trainieren, mit kleinerem Umfang ins Ziel!