Alle hier sind Mörder, bezeugt Theodor K.

Eine Sonderausstellung im Museum thematisiert die Entstehung und Geschichte der ersten Tötungsanstalt des NS-Systems in Grafeneck. Die Ausstellung unter dem Titel „Grafeneck 1940“ ist bis 24. Februar zu sehen.

Gezeigt wird der Ort, an dem 1939 zum ersten Mal Menschen industriell getötet wurden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden auf die Massenvernichtung im Osten übertragen. Die Einrichtung in Grafeneck wurde für viele Täter zum Sprungbrett in ihrer Karriere im „Dritten Reich“. Die Ausstellung weist dies am Lebenslauf einzelner Verantwortlicher nach. So avancierte der ärztliche Direktor später zum Lagerarzt in Auschwitz. Dokumentiert werden auch typische Todesbenachrichtigungen mit falschen Angaben zur Todesursache und Trostformeln für die Angehörigen: „Bei der Art seines unheilbaren Leidens ist sein Tod als eine Erlösung für ihn anzusehen.“

Dargestellt werden außerdem Einzelschicksale wie das von Theodor K. Nach seinem Tod in Grafeneck ging sein Nachlass zu seinen Eltern. Der junge Mann hat ihnen seine Angst und Verzweiflung offenbart. Die Worte „alle Mörder“ hat er auf einen Keks geschrieben, den er als eindeutige Botschaft hinterließ.

Zehn Menschen aus Laupheim wurden nach Angaben von Franka Rößner in Grafeneck Opfer der NS- „Euthanasie“. In einer Vitrine erzählen Dokumente Schicksale aus der Region. Dazu zählt der 1924 in Laupheim geborene Josef Müller. Er war in Ingerkingen untergebracht. Im September 1940 wurde er zusammen mit 32 anderen Kindern und Jugendlichen nach Grafeneck „verlegt“. Die Behörden trieben dann mit den Angehörigen ein makabres Verwirrspiel, um die Spuren ihrer Taten zu verwischen.

Sehr offen geht Ludwig Zimmermann in seinen Lebenserinnerungen an die düstere NS-Zeit heran. So berichtet er vom plötzlichen Tod seiner Tante Senze, deren Sarg nach dem Eintreffen in Baustetten geöffnet wurde. Er schildert drei weitere Beispiele von Menschen aus Baustetten, deren Leben in Grafeneck endete.

Berührend ist das Schicksal der in Stuttgart geborenen Julie Listner. Martin Brunotte hat diese Tragödie vor dem Vergessen gerettet. Die junge Frau litt wegen einer unerfüllten Liebe unter Essstörungen und hohem Fieber. Sie kam zur Behandlung in die Königliche Universitätsklinik nach Tübingen. Von dort wurde sie „aus Gründen der Reichsverteidigung versetzt“. In Wirklichkeit wurde sie nach Grafeneck verschleppt und getötet.