Alkoholisierter Autofahrer landet in Leitplanke: Führerschein weg

Weil er einen Unfall unter Alkoholeinwirkung verursachte, musste ein 25-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

Der Mann war gegen 2 Uhr mit seinem Audi auf der Bühler Straße in Laupheim stadtauswärts unterwegs. Nach Ortsende in der Rechtskurve bemerkte er die Verkehrsinsel zu spät, kam an dieser aber gerade noch vorbei. Beim Erkennen der dort querenden Kreisstraße bremste der Fahrer sein Auto stark ab, welches daraufhin auf der regennassen Fahrbahn geradeaus über die Kreisstraße rutschte. Auf der gegenüberliegenden Seite prallte der Audi in die Leitplanke.

Die vier Insassen im Auto blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Laupheim Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von deutlich über einem Promille. Der Unfallverursacher gab neben der Blutprobe im Krankenhaus auch seinen Führerschein ab.

Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro.