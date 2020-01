Alexander Sontheimer bleibt Kommandant

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Baustetten haben die Mitglieder Kommandant Alexander Sontheimer und dessen Stellvertreter Michael Fromm einstimmig wiedergewählt. Zu den weiteren Höhepunkten der Versammlung gehörten zahlreiche Beförderungen und Ehrungen.

Sontheimer blickte auf ein normales Jahr mit wenigen Einsätzen zurück, die sich aber über eine große Bandbreite erstreckt hätten. Zur Freude des Kommandanten konnten 2019 drei neue Kameraden gewonnen werden. Thilo Leßmann und Benjamin Detlaf sind zugezogen und Tobias Waizenegger, gebürtig und wohnhaft in Baustetten, wurde von der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven übernommen. Damit zählt die Freiwillige Feuerwehr Baustetten 36 aktive Mitglieder plus zwei Fachberater.

Acht Kameraden verzeichneten 2019 einen hundertprozentigen Probenbesuch. Mit Matthias Betz, Stefan Rodi, Michael Kögel und Daniel Romer machten vier dieser Kameraden zusätzlich das Leistungsabzeichen in Silber, wofür zahlreiche weitere Proben notwendig waren. Geehrt wurde Michael Kögel für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst.

Quartett ist der Feuerwehr seit 50 Jahren verbunden

Ortsvorsteher Dietmar Kögel, der auch die Entlastung des Vorstands leitete, bedankte sich in seinem Grußwort für die zahlreichen geleisteten Dienste. Er betonte, dass das Vertrauen zwischen den Kameraden im Einsatzfall unverzichtbar ist und durch vertrauensbildende Maßnahmen wie Proben und kameradschaftliche Anlässe weiterhin gestärkt werden soll.

Einen Einblick in die Aufgaben des Kreisfeuerwehrverbands gab der Vorsitzende Herbert Klutsch. Dazu gehören die Einführung der neuen Ehrungsordnung, das Abhalten von Verbandsversammlungen und Fortbildungsabenden, die Erstellung eines Umweltkonzepts und Gemeindebesuche. Ganz besonders freute es Klutsch, dass er aufgrund der neuen Ehrungsordnung vier verdiente Kameraden aus der Altersabteilung auszeichnen durfte. Für 50 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit wurden Karl Geiss, Josef Scheffold, Josef Frick und Erwin Botzenhard ausgezeichnet.

Über die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann durften sich Philipp Bischof, Johannes Birk-Braun, Joachim Grande, Florian Schmid und Maximilian Sontheimer freuen. Zum Hauptfeuerwehrmann wurden Bernd Birk-Braun, Daniel Birk-Braun und Stefan Rodi befördert. Die Urkunde für die Beförderung zum Oberbrandmeister durfte Stephan Link entgegennehmen.

Den Lehrgang zum Truppführer schlossen Philipp Bischof, Johannes Birk-Braun, Benjamin Bless, Felix Hess und Maximilian Sontheimer erfolgreich ab. Den Motorsägenlehrgang absolvierte Joachim Grande.

Der stellvertretende Kommandant der Stützpunktwehr Laupheim, Achim Jörg, informierte in seinem Grußwort über die neue, in Kraft getretene Ausrückeordnung. Außerdem stellte er die Einführung von „Expertengruppen“, die sich auf bestimmte Bereiche wie die Türöffnung oder die Nutzung einer Drohne spezialisieren, vor. Über die erfolgreiche Kooperation bei der Absolvierung des Leistungsabzeichens in Silber zwischen der Baustetter und der Laupheimer Feuerwehr zeigte er sich sehr erfreut und beglückwünschte die Teilnehmer, dir 2020 die Möglichkeit haben, in Laupheim das Leistungsabzeichen in Gold zu absolvieren.