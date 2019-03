Alexander Baumann führt jetzt den Aufsichtsrat der GWO

Alexander Baumann ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland (GWO). In seiner Sitzung am 13. März hat das Gremium den Ehinger Oberbürger- meister zum Nachfolger von Ralf Miller gewählt.

Miller ist auf eigenen Wunsch zum 31. Januar ausgeschieden. Der langjährige Biberacher Kreiskämmerer hat vor wenigen Wochen seinen Dienst als Erster Bürgermeister der Stadt Biberach angetreten. Mehr als 13 Jahre gehörte er dem Aufsichtsrat der GWO an, seit 2016 als Vorsitzender. Alexander Baumann war seither Stellvertreter gewesen.

Baumann freut sich auf seine neue Aufgabe. „Ich weiß um die besonderen Herausforderungen des Wohnungsbaus in unserer Region“, wird er in einer Pressemitteilung der Genossenschaft zitiert. „Die GWO will und soll wachsen. Für bezahlbare neue Mietwohnungen werde ich mich gemeinsam mit meinen Aufsichtsratskollegen einsetzen.“

Die Laupheimer Rechtsanwältin Petra Schmid-Enkel wurde als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bestätigt. Kurt Hardt, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Biberach, rückt für Alexander Baumann in die Position des stellvertretenden Vorsitzenden nach. Damit ist das Gremium wieder komplett und neu aufgestellt. Die weiteren Mitglieder sind Viola Moll, Ehingen, Geschäftsführerin i. R.; Heinz Fiesel, Ehingen, Stadtbaumeister a. D.; Rainer Kapellen, Ravensburg, Oberbürgermeister a. D.; Clemens Graf Leutrum, Laup-heim, Landwirt; Otto Sälzle, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm.

Die GWO vermietet etwa 1650 eigene Wohnungen in Laupheim, Biberach, Ehingen, Ulm und den Nachbarorten. Außer dem genossenschaftlichen Eigentum verwaltet sie im Auftrag weitere mehr als 1800 Wohnungs- und Gewerbeeinheiten. Aktuell baut die Genossenschaft mehr als 100 neue Mietwohnungen in der Region.