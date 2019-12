Aktionstag: Diese Schüler jobben für den guten Zweck

Das Ergebnis lässt zu wünschen übrig: Bei der aktuellen Deutschland-Studie des ZDF, in der es um die Frage „Wo lebt es sich am besten?“ geht, ist der Kreis Sigmaringen jeweils auf Platz 43 von insgesamt 44 in Baden-Württemberg gelandet. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf Familien und Senioren.

Ein Punkt, an dem es bezüglich Senioren laut Studie hapert, ist die Krankenhauserreichbarkeit. Von den jeweils zehn erreichbaren Punkten holt der Kreis nur 0,9 und damit Rang 393 von insgesamt 401 Kreisen, die die Studie miteinander ...