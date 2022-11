Aktion „Wunschbaum“ erfüllt Menschen kleine Träume zu Weihnachten

Weihnachten ist auch die Zeit, bedürftigen Menschen eine Freude zu machen. Dazu passt der „Wunschbaum“ der Kolpingsfamilie Laupheim. Er bietet die Möglichkeit, Gutes zu tun. In diesem Jahr steht der Baum bereits zum neunten Mal in Laupheim. In den vergangenen zwei Jahren konnte das soziale Projekt fast nur online organisiert werden.

Wünsche für Kinder und Senioren sollen sich erfüllen

Umso größer ist die Freude von Christine Merkle von der Kolpingsfamilie Laupheim, die für den „Wunschbaum“ verantwortlich ist, dass dieses Jahr wieder auf dem Weihnachtsmarkt bedürftigen Familien geholfen werden kann. Statt Weihnachtskugeln und Lichterkerzen zieren den Baum rote Herzen und gelbe Sterne. Darauf geschrieben stehen Wünsche von Kindern und Senioren, für die Weihnachtsgeschenke keine Selbstverständlichkeit sind.

Die Wünschenden bleiben anonym, erfahren können potenzielle Wunscherfüller lediglich das Alter. In Zusammenarbeit der Kolpingsfamilie mit dem Kinderschutzbund und dem Sozialamt Laupheim bietet das soziale Projekt Besuchern die Möglichkeit, einzelne Wünsche zu erfüllen. Abgegeben werden können die Spenden beim Spielwaren Schaich oder Fahrrad Rommel.

Wunschzettel offenbaren bescheidene Wünsche

Ein Blick auf die Wunschzettel macht deutlich, wie sich die aktuelle Krisenlage für arme Menschen darstellt. Einige wünschen sich in diesem Jahr haltbare Lebensmittel und warme Decken oder Kleidung. Ein einjähriges Mädchen wünscht sich ein „Kritzelmalbuch“, eine 70-jährige Dame möchte ein Dampfbügeleisen. Ein kleiner Junge träumt von Torwarthandschuhen, eine 85-jährige Frau von Hausschuhen.

Und die Besucher des Weihnachtsmarkts helfen gerne: „Ich mache das schon seit Jahren. Hier weiß ich auch, dass meine Spende sicher an der richtigen Stelle ankommt“, sagt Elisabeth Ackermann. Ihre neunjährige Enkeltochter habe sich in diesem Jahr gewünscht, dass Bedürftigen geholfen werde, schildert Ackermann.

Der Wunschbaum ist für viele eine Herzensangelegenheit

Für Sylvia Nouvar ist der „Wunschbaum“ auch eine Herzensangelegenheit: „Ich war selbst mal in einer Notlage. Jetzt geht es mir besser und da möchte ich helfen.“ Auch Nina Kley sucht mit ihrer kleinen Tochter Johanna einen Wunsch am Baum, den sie erfüllen können. „Wir schauen noch, ob wir einem Erwachsenen oder einem Kind etwas schenken“, sagt Kley. Letztlich entscheidet es ihre Tochter: Einem Mädchen soll geholfen werden.

Egal, für wen sich die Besucher entschieden haben dürften: Die Geschenke werden an der richtigen Stelle ankommen und eine kleine große Weihnachtsfreude bereiten.