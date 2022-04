Akkordeonkonzert in Laupheim

Das Akkordeonorchester Seemüller Laupheim und der Akkordeonklub Gögglingen laden am Samstag, 7. Mai, zum Gemeinschaftskonzert ins Kulturhaus Laupheim ein. Die beiden Orchester kündigen ein kontrastreiches Programm mit Melodien und Rhythmen aus aller Welt an. So sollen Melodien aus „Der Barbier von Sevilla“ erklingen, ebenso wie ein ABBA-Medley, hitziges Balkanfieber, eine Polka und weitere bekannte Melodien. Auch ein neuer argentinischer Tango von Astor Piazzolla steht auf dem Programm. Beginn des Konzertabends ist um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr.