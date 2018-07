Airbus erhöht die Produktion – Diehl Aircabin freut‘s

Airbus will die Produktion der Modellreihe A 320 erneut erhöhen. Bis zum vierten Quartal 2012 sollen monatlich 42 Flugzeuge die Endmontage verlassen. Derzeit liegt die Fertigungsrate bei 36 Jets. Die Steigerung freut den Kabinenausstatter Diehl Aircabin in Laupheim.

„Das ist eine gute Nachricht auch für uns. Wir werden profitieren“, sagt der Diehl-Unternehmenssprecher David Voskuhl. Der Produktionshochlauf sichere die Auslastung und spiegele die gute Entwicklung der Luftfahrtbranche; der jüngste konjunkturelle Einbruch sei überwunden. Zusätzliche Arbeitsplätze würden am Standort Laupheim zunächst nicht geschaffen.

Airbus kündigte an, die Fertigungsrate der A 320-Familie im August auf 38 Flugzeuge pro Monat anzuheben, im ersten Quartal 2012 auf 40 und bis Ende 2012 auf 42 Maschinen. Damit reagiert der Flugzeughersteller nach eigenen Angaben auf die anhaltend starke Nachfrage. In den Auftragsbüchern stehen aktuell mehr als 2300 Jets der Typen A 318 bis A 321. Von den insgesamt 510 Flugzeugen, die Airbus im vergangenen Jahr an Kunden ausgeliefert hat, gehören fast 80 Prozent zu dieser Baureihe.

Steigern will Airbus auch die Produktion des Langstreckenflugzeugs A 330/340, von durchschnittlich 8,5 Maschinen pro Monat auf zehn im zweiten Quartal 2013.

Diehl Aircabin stattet sämtliche Airbus-Passagierflugzeuge mit Kabinenkomponenten aus. Ein Gutteil der Auslastung hängt auch künftig am Programm A 380.