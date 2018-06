„Africa in Concert“ heizt dem Publikum ein

Stöcke, Klöppel, Handflächen, Handkanten, Fingerkuppen, Knöchel: Rasend schnell sausen sie auf und ab und entfachen ein Feuerwerk der Rhythmen auf Trommeln, Becken und Marimbaphon. Auch für Nichtschlagzeuger ist die „Laupheimer Drummernight“ ein Erlebnis gewesen. Und es gab ja noch einiges mehr...

„Africa in Concert“ hat Michael Porter von der Schlagzeugschule „Rhythmpoint“ das Konzert getauft und es mit einer Spendenaktion für hungernde Menschen in Ostafrika verknüpft; mehr als 4000 Euro kamen zusammen. Der Schwarze Kontinent ist natürlich auch musikalisch höchst präsent. Den Auftakt vor rund 600 Zuhörern im Kulturhaus macht „African Sunrise“, ein Werk des britischen Komponisten David Heath. Jessica Porter adelt den ersten Satz mit famosen Läufen auf dem Marimbaphon und lässt im Zusammenspiel mit der Big Band „Brassport“ Bilder von der Ursprünglichkeit und Schönheit dieses Erdteils entstehen, wie auch von seiner Zerrissenheit und Not. Das mündet in den scharf konstrastierenden „Manhattan Rave“, der von Glitzerwelt und Großstadtgetriebe kündet. Dirigent ist Thorsten Wollmann, aus dessen Feder auch die später am Abend gespielte „Africa-Suite“ stammt. Vor bald 30 Jahren geschaffen, gibt sie Eindrücke von einer Konzertreise durch mehrere Länder wieder.

Aus der Elfenbeinküste, Togo, Gambia und Guinea kommen die Mitglieder der Gruppe „Jelia“. Trommelnd und singend erzählen sie Geschichten aus Westafrika; wie ein Irrwisch fegt die Tänzerin Sire über die Bühne und animiert zusammen mit Bakary Koné die Laupheimer, in die eine oder andere Refrainzeile einzustimmen. Ein Spektakel für Augen und Ohren.

Non-stop elektrisiert das dreistündige Programm das Publikum. Siyou Isabelle Ngnoubamdjum, die auch moderiert, singt zu sattem Big-Band-Sound stimmgewaltig „Mr. Jones“, „Sway“ und „Just a Gigolo“. Das preisgekrönte Duo „Jessica und Vanessa Porter“ gibt einige Stück zum Besten und arbeitet eine schlicht verblüffende Fülle von Klangnuancen heraus.

Wie gewohnt präsentiert die Veranstaltung auch einen talentierten Nachwuchsdrummer – Dominik Held (13) aus Laupheim, in der Kategorie Drumset-Pop für den Bundeswettbewerb 2017 von „Jugend musiziert“ in Paderborn qualifiziert, rockt das Kulturhaus.

Zum Schluss begeistert Stargast Jost Nickel die Leute. Der Hamburger Schlagzeuger, der zu den Besten Europas zählt, spielt zu Musik aus dem Computer und schiebt ein atemraubendes Solo ein. Was für ein Finale!

Trockene Kehlen werden an der Bar befeuchtet, die im hinteren Teil des Saals eingerichtet ist und für Clubatmosphäre sorgt.