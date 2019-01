Adventskalender erfüllt nicht nur Weihnachtswünsche

8500 Euro, diese Summe ist bei der Adventskalenderaktion zusammengekommen, die in Laupheim mittlerweile fest mit der Weihnachtszeit verknüpft ist. Die Werbegemeinschaft „Treffpunkt Laupheim“ sponsert die Preise, die „Schwäbische Zeitung“ verschafft der Aktion Öffentlichkeit und der Lions Club sorgt dafür, dass die Spenden dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Bei der Scheckübergabe am Mittwoch waren Vertreter von allen beteiligten Akteuren vor Ort.

Fast alle der 2200 Adventskalender sind über die Ladentheke gegangen, erzählt Gunther Schenkel vom Lions Club. „Am Ende sind lediglich zehn übriggeblieben.“ Ein Teil des Erlöses – rund 1500 Euro – soll als Reserve einbehalten werden. „So können wir Projekte unterstützen, die kurzfristig auf unbürokratische Hilfe angewiesen sind.“ Der übrige Teil geht in diesem Jahr an drei Institutionen: 4000 Euro an den Kinderschutzbund, 2000 Euro an den Martinusladen und 1000 Euro an das Hospital zum Heiligen Geist.

Geld für laufende Projekte

„Es ist schön, dass es so tolle Sponsoren gibt“, sagt Uschi Dreiz, Vorsitzende des Kinderschutzbunds. Das Geld werde benötigt, um laufende Projekte zu finanzieren, darunter die Hausaufgabenbetreuung. „Es gibt immer noch viel zu tun, und die Ansprüche der Menschen steigen.“ Besonders freut sich Uschi Dreiz über die erfolgreiche Arbeit mit Flüchtlingskindern: „Hier hat sich viel getan.“ Zwei ihrer Schützlinge hätten es sogar aufs Gymnasium geschafft.

Rosa Demuth möchte das Geld in eine Kühltruhe investieren, in der sie die Lebensmittelspenden übersichtlicher auslegen kann. Denn bislang gebe es im Martinusladen nur einen Kühlschrank. „Da geht schnell der Überblick verloren“, sagt Demuth. Dank der Kühltruhe könnten die Kunden dann von oben auf die Produkte schauen.

„Wir kaufen von dem Geld eine E-Bike-Rikscha“, erzählt Stefanie Müller, Leiterin des Hospitals zum Heiligen Geist. „Dann können wir mit den Senioren Radtouren durch Laupheim unternehmen.“ Auch Angehörige von Heimbewohnern sollen die Möglichkeit bekommen, die Rikscha für Ausflüge zu leihen. Und wenn noch Geld übrig bleibe, wolle man einen Gymnastikwagen mit Hanteln, Medizinbällen und Therabändern anschaffen.

Geschäfte vor Ort sind entscheidend

Für den „Treffpunkt“-Vorsitzenden Harry Remane ist klar, dass der lokale Handel für die Adventskalenderaktion entscheidend ist: „So etwas funktioniert nicht mit Online-Händlern, sondern nur mit Geschäften vor Ort.“ Zustimmung bekommt er von Eugen Schönle, Verlagsleiter der „Schwäbischen Zeitung“ in Laupheim: „Ohne Handel keine Spende. Ohne Spende kein Kalender. Und ohne Kalender keine Hilfe.“