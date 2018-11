Adventliche Gemütlichkeit mit einem guten Werk

Die Luft lau und trocken, das Licht lockend, der Duft verführerisch: Kein Wunder, dass Laupheims Weihnachtsmarkt am Mittwochabend zur Eröffnung bereits den ersten Ansturm erlebt hat. Rund ums Schloss taten Hunderte Besucher das, was Oberbürgermeister Gerold Rechle ihnen in seinen Eröffnungsworten für die Weihnachtsmarkt wünschte: sich gesellig entspannen. Guter Besuch herrschte auch bei einem guten Werk, das dort neu zu finden war: Die Sterne am Wunschbaum fanden reichlich Abnehmer.

„Es kann nicht immer gelingen, den Weihnachtstrubel ganz auszublenden“, sagte Rechle in seiner Eröffnungsansprache, die er stimmungsvoll beleuchtet im Kreis der Fackelträger aus Laupheims Jugendfeuerwehr hielt. Der Weihnachtsmarkt solle aber dazu beitragen, dass Menschen auch einmal der Hektik entfliehen können. „Lösen Sie sich vom allzu hektischen Treiben und bummeln Sie über unseren wunderschönen Weihnachtsmarkt!“, rief er über den Schlosshof.

Dort, inmitten gemütlich dekorierter Marktstände, sorgten auch in diesem Jahr die hellen Stimmen von nicht weniger als rund 100 Kindern Kindern der Anna-von-Freyberg-Schule für weihnachtliche Wärme, als sie zur Einstimmung fröhliche Weihnachtslieder sangen.

Da herrschte auch an den Buden schon guter Besuch. 47 sind es in diesem Jahr – womit der Markt ausgebucht ist – die noch bis Sonntagabend zum Weihnachtsmarkt laden. Zu den Betreibern zählen auch viele Vereine aus der Region Laupheim, und das Angebot reicht von weihnachtlicher Dekoration und Kleidung bis zu Schmuck und vielerlei Speisen. Natürlich laden auch mehrere Glühweinstände zum geselligen Verweilen. Das Angebot sollten die Menschen nutzen, empfahl der Oberbürgermeister zur Eröffnung, denn der Markt soll auch Raum für „ein friedvolles Zusammentreffen“ abseits aller adventlicher Hektik.

Am, Eingang zum Rosengarten fand eine Neuerung gleich reges Interesse: der Wunschbaum der Kolpingsfamilie mit seinen fast 100 Wünschen. Von Bücher über Bluetooth-Geräte und Kleidung bis zu Bastelsets – sämtlich im unteren Preisbereich – reichten die an Sterne gehefteten Wünsche bedürftiger Menschen. Und viele Besucher ließen sich nicht zweimal bitten: Am Abend war der Baum weitgehend leer, hatten die meisten Wünsche ein Christkind gefunden.