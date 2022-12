Adrian Kutter zeigt „Das China-Syndrom“

Im Laupheimer Museum zur Geschichte von Christen und Juden setzt Adrian Kutter am Donnerstag, 15. Dezember, die vhs-Filmreihe „Energie: Leben, Kultur, Wohlstand“ fort. Er zeigt den Film „Das China-Syndrom“ aus dem Jahr 1979. Der amerikanische Katastrophenfilm setzt sich kritisch mit der Nutzung der Kernenergie auseinander. Im Mittelpunkt des Films steht ein Störfall, der seine Ursache in technischem und menschlichem Versagen hat. Der Film nahm erstaunlich Vieles vorweg, was in den Jahren danach bei Harrisburg und Tschernobyl passierte.

Der Filmabend mit Adrian Kutter beginnt um 19 Uhr im Laemmle-Kino im Schloss Großlaupheim. Karten können unter Telefon 07392/150130 reserviert werden.