Abstand halten ist in ihrem Beruf nicht möglich

Das Jahr 2020 wird mir sicher in Erinnerung bleiben. Corona hat uns ja nahezu das ganze Jahr über begleitet. Ob privat oder im Berufsleben, die Pandemie stellte so manches auf den Kopf. Der erste Lockdown im März hat Urlaubspläne, Geburtstagsfeiern, Chorproben (ich singe im Frauenchor Bihlafingen), Treffen mit Freunden und vieles mehr leider nicht stattfinden lassen.

Mit unserem Urlaub dieses Jahr hatten wir ziemliches Glück. Im Juni konnten wir ein paar schöne Tage bei einem Hüttenwochenende in Österreich mit Freunden verbringen. Durch die Reisebeschränkungen an der Ostsee war unser Sommerurlaub in Gefahr. Am Ende konnten wir aber doch fahren.

Viele Betriebe und Unternehmen haben in dieser Zeit Kurzarbeit angemeldet. Leider auch der Betrieb, in dem mein Mann arbeitet. Auch er musste einige Wochen zu Hause bleiben. Da kommen dann schon Ängste auf, wie es in Zukunft weitergeht. Aber er konnte nach sieben oder acht Wochen wieder zurück auf die Arbeit. Das war eine Erleichterung.

Viele Bekannte arbeiteten und arbeiten nun wieder im Home Office. Die ambulante Pflege, in der ich arbeite, ist von zu Hause aus nicht möglich. Tagtäglich fahre ich in meinem Beruf als Altenpflegerin von Haus zu Haus. Die meisten Menschen, die ich pflege und betreue, sind hochbetagt und haben oft mehrere Vorerkrankungen. Sie gehören zur absoluten Risikogruppe. Die Aufgaben und Abläufe für die uns anvertrauten Menschen haben sich jedoch nicht wesentlich geändert. Schutz- und Hygienemaßnahmen waren auch schon vor der Pandemie Standard. Sie wurden aber nochmals verschärft.

Pflege bedeutet Nähe und Berührung

Abstand halten ist in diesem Beruf nicht möglich. Pflege bedeutet Nähe und Berührung – auch mal eine Umarmung. Einen Mundschutz müssen wir jetzt natürlich immer tragen – mittlerweile auch FFP2-Maske. Er erschwert aber die Kommunikation mit den Menschen. Gerade schwerhörigen Patienten bereiten gedämpfte Stimmen und abgedeckte Lippen Probleme. Demenzkranke erkennen ihr Gegenüber oft nicht mit Mundschutz. Es ist auch schon vorgekommen, dass mich ein Patient nicht ins Haus lassen wollte.

Angehörige und Patienten waren am Anfang der Pandemie schon sehr verunsichert. Sie hatten auch Angst, dass das Virus ins Haus gebracht wird. Einige wenige sagten sogar die Versorgung ab. Die Verunsicherung ist aber mit der Zeit verflogen. Mittlerweile gehört der Mundschutz schon zum Alltag und wird von den allermeisten meiner Patienten akzeptiert. Bei demenzkranken Personen ist es allerdings meist etwas schwieriger, das zu vermitteln.

Oft der einzige Kontakt zur Außenwelt

Viele alte Menschen sind in dieser Zeit auch sehr einsam. Tagespflege, Kaffeenachmittage und ähnliche Veranstaltungen sind weggebrochen. Angehörige und Freunde kommen weniger zu Besuch. Oft war und bin ich der einzige Kontakt zur Außenwelt. Wenn der Patient viel Redebedarf hat, kann ein Pflegebesuch auch schon mal etwas länger dauern.

Jetzt während des zweiten Lockdowns müssen wir wieder vermehrt aufklären. Bei einigen herrscht Unverständnis. Sie können nicht verstehen, warum sie Kontakte auf ein Minimum reduzieren sollen – besonders jetzt an Weihnachten.

Eine große Herausforderung war die Pflege von Corona-Patienten. Zum Glück hatten wir nur wenige. Allein das Anziehen der Schutzkleidung ist sehr zeitaufwendig. Angst, diese Patienten zu versorgen, hatte ich keine. Aber ein gewisser Respekt vor dem Virus ist schon da. Wir müssen uns täglich flexibel auf neue Situationen einstellen. Wir wissen nie, ob am nächsten Tag positiv getestete Patienten zu versorgen sind oder ob Kollegen erkrankt oder in Quarantäne sind.

Die Pandemie wird uns sicher noch eine ganze Zeit lang begleiten. Ich hoffe, dass in meinem Umfeld alle gesund bleiben und sich die Pandemie durch die Impfung in den Griff bekommen lässt. Ich hoffe, die Einschränkungen in allen Bereichen werden bald aufgehoben, sodass wir unsere Freiheit zurückbekommen.