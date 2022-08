Abschlusskonzert wird großer Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor rund 100 begeisterten Zuhörern fand in der Sitzarena hinter der Schranne ein Sommerkonzert des „Gemischrten Chores" des Sängerbundes Laupheim unter der Leitung von Tobias Wahren statt.

Dieses Konzert war der Abschluss einer kleinen Tournée, die von Chören aus Herrlingen und Dornstadt gemeinsam mit dem Sängerbund Laupheim vorbereitet und gestaltet wurde. Den Auftakt machten die Chöre bei der Concordia Herrlingen, im idyllischen, schattigen Lindenhof Park unter alten Bäumen. Danach folgte ein Auftritt bei der Liedertafel Dornstadt, auf der wunderschönen Terrasse des Familien- und Generationenzentrums, bevor nun das Abschlusskonzert im historischen Ambiente der Schranne in Laupheim stattfand.

Neben dem musikalischen Genuss mit einem Repertoire, das überwiegend aus fröhlichen, ansprechenden Liedern zum Thema Liebe, Sommer und Frieden bestand, hat die professionelle und sympathische Moderation des Chorleiters, die Zuhörer mitgerissen. „Man fühlte sich auf Urlaubsreise am Mittelmeer“ sagte eine begeisterte Zuhörerin.

Alle drei Chöre sangen zum ersten Mal miteinander, ohne vorherige, gemeinsame Probe. Dass dies, nach Aussage aller Sängerinnen und Sänger und dem Empfinden der Zuhörer so hervorragend funktionierte, war Tobias Wahren zu verdanken. In seiner Moderation erklärte er auch die Inhalte der Musikstücke und begleitete die Gesangsdarbietung am E-Piano. Das nahm auch der zweite Vorsitzende des Sängerbundes Wolfgang Martin zum Anlass, sich herzlich dafür zu bedanken, mit der Hoffnung, dass solche Konzerte in der gleichen Zusammensetzung in Zukunft wieder zustande kommen können. Sein besonderer Dank galt auch den Gastchören, die sich in Laupheim sichtlich wohl fühlten.