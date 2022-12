Ablesung der Wasserzähler für die Jahresendabrechnung

Bis einschließlich Montag, 10. Januar, gibt es für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Zählerstände online zu erfassen, teilt die Stadtverwaltung mit. Für die Online-Erfassung gelangt man über den folgenden Link direkt auf das Web-Portal: https://infoma-onlinezaehler.komm.one/laupheim . Der Link findet sich auch direkt auf der Homepage der Stadt Laupheim unter „Neuigkeiten“.

Wer die Informationen nicht online übermitteln möchte, sollte laut Verwaltung darauf achten, die Zählerstände bis spätestens 10. Januar in konventioneller Form, mitzuteilen. Dabei kann die Abgabe der Ablesekarte entweder per postalischem Weg erfolgen oder auch telefonisch oder per Mail. Sollte bis dahin keine Meldung erfolgen, muss der Verbrauch von der Stadtverwaltung geschätzt werden. Bei Fragen steht Marianne Pfender, sowohl telefonisch unter der Nummer 07392/704 270) oder per Mail unter wasserabrechnung@laupheim.de zur Verfügung.