Abiturabschluss: Hinaus in eine Welt voller Optionen

Für die Besten gibt es Preise und Belobigungen

Der Gesamtnotendurchschnitt der Abiturientinnen und Abiturienten 2020 am CLG beträgt 2,1.

Den Dr. Hertha Einstein-Nathorff-Preis erhielt als Jahrgangsbester mit einem Notenschnitt von 1,0 Lukas Forst. Weitere Preise für einen Notenschnitt bis 1,4 gingen an Carina Besirske, Sophie Gerster, Ulrika Hausch, Lena Langlouis, Constantin Pinkl, Jonathan Rafensteiner, Anna-Lena Rösch, Timo Rommel, Cem Sahin und Verena Schöttler.

Über eine Belobigung (mit einem Abischnitt zwischen 1,5 und 1,8) dürfen sich freuen: Marie Biber, Larissa Birkenberger, Luisa Eiferle, Viktoria Krol, Moritz Löffler, Liane Lucas, Ramona Muffler, Madlen Pöschko, Eva Riekenbrauck, Sofie Rapp, Moritz Schlager, Elena Strahl, Miriam Warken und Julia Wieland.

Den Scheffelpreis für sehr gute Leistungen im Fach Deutsch erhielt Lukas Forst. Für herausragende Leistungen in Mathematik wurde Lena Langlouis ausgezeichnet.

Cem Sahin bekam den Ferry-Porsche-Preis (Mathe und Physik), Constantin Pinkl den Physik-Preis und in den Naturwissenschaften den Preis der IHK. Moritz Schlager wurde ebenfalls der Physik-Preis zuerkannt, Jonathan Rafensteiner glänzte in Chemie und erhielt außerdem in den Naturwissenschaften den Rentschler-Preis. Der Wirtschaftspreis von Südwestmetall ging an Ulrika Hausch.

Die vom Lions-Club Laupheim gestifteten Preise in den modernen Fremdsprachen erhielten Cem Sahin (Englisch), Marie Biber (Französisch) sowie Larissa Birkenberger und Fabian Mosbacher (Spanisch). Sophie Rapp und Verena Schöttler wurden im Fach Latein ausgezeichnet.