Zu Beginn des Jahres berichtete die Stadt Laupheim von der Impulskampagne „Demenz im Quartier“. Laupheim benötigt mehr Transparenz und Entlastung für pflegende Angehörige die einen Menschen mit Demenz betreuen, so die Erkenntnis. Auch im kommenden Jahr werden von der Sozialstation Laupheim-Schwendi sowie dem seniorenzentrum Laupheim weitere Informationen und hilfen angeboten.

Doch auch jetzt gibt es schon Konkretes: Ganz neu im Landkreis Biberach ist das Demenztelefon. Unter der Telefonnummer 07351/8095200 stehen montags bis freitags Demenzexperten mit Rat und Information zur Verfügung.

Zur Entlastung von Angehörigen und zur Betreuung von Menschen mit Demenz in der Gruppe bietet die Sozialstation Laupheim bereits seit über vier Jahren von montags bis donnerstags von 8 bis13 Uhr die Betreuungsgruppe „Lichtblick“ an.

Seit Mai wird vorerst einmal pro Monat eine Betreuung in den Abendstunden angeboten. Das Abendcafé für Menschen mit Demenz zur Entlastung für Angehörige findet im alten Hospital Gruppe Lichtblick in Laupheim statt.Der nächste Termin ist am Freitag, 28. Oktober, von 17 bis 21 Uhr. Betroffene Senioren kommen hier unter Leute und können einen schöne Zeit beim gemeinsamen Aktivitäten wie Singen, Sitztanz und vieles mehr verbringen, während die Angehörigen sich ein paar ruhige Stunden zu Hause oder eine Freizeitgestaltung gönnen können.

Monika Adolph, Leiterin der Sozialstation und Demenzlotsin des Seniorenzentrums, begleitet den Abend. Die Kosten von 50 Euro pro Abend für die Betreuung und Verpflegung können über die Pflegekasse abgerechnet werden, wenn ein Pflegegrad vorliegt. Bei Bedarf ist ein Fahrdienst mit dem Lichtblickmobil für 5 Euro möglich.