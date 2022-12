Laupheim will ÖPNV-Angebot verbessern

Von Sonntag, 11. Dezember, an wird das ÖPNV-Angebot auf den Linien 222, 227 und 240 ausgeweitet. Dabei werden die Bedienzeiten ausgedehnt, das durch den Busverkehr erschlossene Gebiet erweitert und der Takt verbessert. Das geben die Stadt Laupheim und das Landratsamt Biberach in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Konkret kommen demnach sieben Fahrten hinzu, fünf bereits bestehende Fahrten werden ausgeweitet. Die Verbesserungen ermöglichen laut Stadtverwaltung einen konstanteren Fahrplan und ein besseres Angebot. Oberbürgermeister Ingo Bergmann zeigt sich laut Pressemitteilung erfreut über die zusätzlichen Angebote: „Gerade im ländlichen Bereich ist eine gute Anbindung an den ÖPNV sehr wichtig. Daher ist es sehr erfreulich, dass weitere Fahrten eingerichtet und bestehende ausgeweitet wurden“, wird er zitiert.

Landrat lobt Angebotsausweitung

„Eine umweltfreundliche Mobilität ermöglicht nicht nur die Teilhabe am öffentlichen Leben, sondern schützt auch das Klima“, wird Landrat Mario Glaser in der Mitteilung zitiert. Er sei froh darüber, dass man mit dieser Angebotsverbesserung im straßengebundenen ÖPNV und mit dem 30 Minutentakt der Regio-S-Bahn auf der Südbahn den öffentlichen Nahverkehr im Raum Laupheim von Dezember an attraktiver machen können und der Bürgerschaft damit eine Alternative zum Autoverkehr anbieten könne. „Es sind gut investierte Steuermittel, die wir als Landkreis dafür ausgeben“, ergänzt Glaser.

Mehr Verbindungen in Richtung Schemmerberg

Laut Mitteilung ergeben sich für die Linie 222 zwischen Laupheim und Schemmerberg folgende Änderung: Von Montag bis Freitag, während der Schultage sowie in den Ferien, wird eine bestehende Fahrt von Obersulmetingen nach Schemmerberg sowie eine bestehende Fahrt von Schemmerberg nach Laupheim verlängert. Ebenso wird eine zusätzliche Fahrt von Laupheim nach Schemmerberg angeboten. Neu hinzugekommen ist auch die Option, einen Rufbus von Schemmerberg nach Laupheim zu nutzen. In der Ferienzeit wird von Montag bis Freitag eine zusätzliche Fahrt von Schemmerberg nach Laupheim angeboten und dadurch eine Taktlücke geschlossen. Durch die zusätzlichen, beziehungsweise verlängerten Fahrten könne auf dieser Linie ein nahezu lückenloser Stundentakt von 6 bis 21 Uhr in beide Richtungen ermöglicht werden.

An Schultagen zusätzliche Fahrten nach Bihlafingen

Auf der Linie 227 zwischen Laupheim und Bihlafingen ergeben sich folgende Verbesserungen: Während der Schultage werden von Montag bis Freitag eine zusätzliche Fahrt von Laupheim nach Bihlafingen sowie eine zusätzliche Fahrt von Bihlafingen nach Laupheim eingerichtet. Das zusätzliche Angebot ermöglicht einen lückenlosen Stundentakt an Schultagen von 6 bis 21 Uhr in beide Fahrtrichtungen.

Mehr Busse nach Wain und Weihnungszell

Für die Linie 240 zwischen Laupheim und Wain/Weihungszell werden laut Pressemitteilung folgende zusätzliche Fahrten umgesetzt: An den Schultagen und auch in den Ferien werden von Montag bis Freitag eine zusätzliche Fahrt von Weihungszell nach Laupheim – teilweise auch als Rufbus – als auch eine zusätzliche Fahrt von Wain nach Laupheim – ebenfalls teils auch als Rufbus – angeboten. Darüber hinaus wird eine bestehende Fahrt von Orsenhausen nach Wain verlängert. Das zusätzliche Angebot ermöglicht einen Stundentakt von 5 bis 23 Uhr zwischen Weihungszell/Wain und Laupheim sowie einen Stundentakt zwischen 4 und 22 Uhr von Laupheim nach Wain. Darüber hinaus wird auf der Linie 240 an den Samstagen zwei bestehende Fahrten von und nach Weihungszell ab Wain verlängert.

Das zusätzliche Fahrangebot führt laut Pressemitteilung auf den Linien 222 und 240 dazu, dass die letzten Fahrten sogar in den späteren Abendstunden angeboten werden.