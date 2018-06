Ab sofort gibt’s den Otmar-Schick-Festsaal

Für eine gelungene Überraschung hat Laupheims Oberbürgermeister Gerold Rechle bei der Heimatstunde im Kulturhaus gesorgt. Zur Würdigung des langjährigen Bürgermeisters Otmar Schick und dessen Verdiensten um die Entstehung des Kulturhauses Schloss Großlaupheim heißt der große Saal ab sofort „Otmar-Schick-Festsaal“.

Auch wenn der Bau zu damaligen Zeiten teurer als geplant gekommen sei, auch wenn es viele kritische Stimmen gegeben habe. „Die Laupheimer haben ihr Kulturhaus im Sturm erobert“, meinte Rechle. Heute sei das Haus überregional, wenn nicht sogar deutschlandweit bekannt und nicht mehr aus Laup-heim wegzudenken, lobte er die Bedeutung des Baus. Otmar Schick sei ein Mann mit unverwechselbarem Charme gewesen, dessen Handeln von Weit- und Umsicht geprägt gewesen sei.

Das Freud und Leid jedoch oft dicht beieinanderliegen, hatte Rechle zuvor verkünden müssen. Im Alter von 92 Jahren ist vor wenigen Tagen mit Theo Miller ein langjähriger Gestalter der Heimatstunde gestorben. Mit einer Schweigeminute im Saal wurde seiner gedacht.

In seiner Ansprache würdigte Gerold Rechle zudem die Bedeutung des Begriffes „Heimat“ für Laupheim und seine Bürger. Verpackt in ein nettes kleines Gedicht, lobte er das Kinder- und Heimatfest als die „schönste Jahreszeit in unserer lieben kleinen Stadt“. Das Motto des Abends lautete: „Ein Jahr voller Jubiläen…“. Und auch Rechle blickte in seinen Worten zurück auf die Erfolgsgeschichte vieler Unternehmen und Vereine der Stadt Laup-heim. „Wir wollen stolz sein, wie sich die Stadt entwickelt hat“. Viel ehrenamtliches Engagement habe dazu beigetragen, dass sich Laupheim weltoffen weiterentwickle und nicht stehen bleibe – und solle auch weiterhin dazu beitragen. Ob 90 Jahre Stadtkapelle, 160 Jahre Sängerbund Laupheim, 140 Jahre Friedrich-Adler-Realschule, 70 Jahre Uhlmann Pac-Systeme oder 30 Jahre Tanzschule Lore Gutzmann: Alle diese Einrichtungen hätten dazu beigetragen.

Moderiert wurde die Heimatstunde in diesem Jahr erstmals von Mario Fischer. Souverän führte dieser durch das Rahmenprogramm. „Das ich es erleben darf, dass ich die Heimatstunde moderiere, hätte ich vor 20 Jahren auch nicht gedacht“, sagte dieser gerührt. Gleichzeitig versprach er den zahlreichen Ehrengästen und Laupheimer Bürgern einen sehr unterhaltsamen Abend. Und das wurde die Heimatstunde 2018 auch.

Nach dem ergreifenden Moment der Taufe des Saals in „Otmar-Schick-Festsaal“, ließ auch der Sängerbund Laupheim zu seinem 160jährigen Jubiläum große Gefühle aufkommen. Unter der Leitung von Josef Straka schwelgte er in Erinnerungen. „Man könnte gerade meinen, man sei wieder jung und könnte noch Bäume ausreißen“, lautete eine Passage im Liedtext, die wunderbar die Bedeutung der im Hintergrund gezeigten Bilder aus 160 Jahren Sängerbund wiederspiegelte. Mancher Besucher im Publikum erkannte sich auf ihnen wieder. Viel Applaus belohnte diesen gelungenen Beitrag. Viel Applaus hatte zuvor auch schon die Stadtkapelle Laupheim für ihre musikalische Eröffnung mit der Ouvertüre zur Operette „Leichte Kavallerie“ erhalten. Ihr 90-jähriges Bestehen darf die Stadtkapelle dieses Jahr begehen. Mit einem netten kurzen Theaterstück über den „Zoff ums Heimatfestlied – von den Anfängen der Laupheimer Nationalhymne“ sorgte sie im weiteren Verlauf des Abends für vergnügliche Momente im Publikum. Heute eine Selbstverständlichkeit, war es 1928 noch ein Streitfall, ob das heutige Kinderfestlied von Wilhelm Preßmar von der Stadtkapelle gespielt wird.

Unternehmen feiern Jubiläum

Doch nicht nur die Laupheimer Vereine, sondern auch die Unternehmen Laupheims haben in diesem Jahr Jubiläen zu feiern. Die Tanzschule Lore Gutzmann darf auf 30 Jahre zurückblicken. Mit einer schwungvollen Tanzdarbietung erfreute sie die Zuschauer im Saal. Die Firma Uhlmann Pac-Systeme feiert in diesem Jahr bereits ihr 70- jähriges Bestehen. Anna Steigerwald und Günther Kalleck erzählten in einem heiterem Dialog mit Witz und Charme die Firmengeschichte des Familienunternehmens und Weltmarktführers aus Laupheim. Stelle man die Uhlmann-Welt als Scheibe da, läge der Standort Laupheim genau mittendrin. „Dass die Welt eine Scheibe ist und Laupheim der Mittelpunkt, das glaubt dir jeder Laupheimer“, scherzten die beiden.

Nach so vielen heiteren Momenten und vielen Erinnerungen an vergangenen Zeiten, war jedem im Saal bewusst, was Heimat bedeutet. Ein ganz besonderes Gefühl von Zusammengehörigkeit macht sich breit, wenn wie immer zum Abschluss der Heimatstunde die Heimatfestschätzla, die Stadtkapelle und der ganze Saal „Am Himmel hoch die Sonne glänzt …“ erklingen lassen.