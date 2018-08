Ab September wieder freie Durchfahrt durch Laupheim

Schweres Gerät ist aufgefahren und die Sperrung weitergewandert: Diese Zeichen läuten seit Mittwochabend die letzte Phase der Bauarbeiten in der Ulmer Straße ein. Für die Baufirmen läuft ein Countdown abwärts: Bis zum 8. September muss die Fahrbahn befahrbar sein, dass die Sperrung aufgehoben wird. Entgegen früherer Pläne wird dann allerdings nur die untere Häfte der Ulmer Straße saniert sein. Der zweite Teil soll im kommenden Jahr folgen – eine Folge des Wasserrohrbruchs und der Südbahn-Elektrifizierung.

So erläutern jedenfalls Gunter Ast, der Sachgebietsleiter in der Laupheimer Stadtverwaltung, und Nikolaus Dreher als Koordinator vom Ingenieurbüro Wassermüller den Ablauf der Straßensanierung, nachdem der große Wasserrohrbruch im Juli andere Pläne über den Haufen geworfen hat. Bekanntlich sollte in diesem Sommer die Ulmer Straße zwischen Kaufland-Kreisel und Kapellenstraße saniert werden – nun bleibt’s bei der Hälfte.

Es sei ja ein denkwürdiger Zufall gewesen, erklärt Nikolaus Dreher: Die Maschinen für die geplante große Sanierung standen Anfang Juli schon parat, als sich in der Ulmer Straße unterhalb der Kreuzung zur König-Wilhelm-Straße der Boden auftat und ein Auto beinahe stecken blieb. Ursache sei ein Wasserrohrbruch gewesen, durch den sandiges Erdreich unter der Fahrbahn vom auslaufenden Wasser durch ein zweites Loch, diesmal in der Kanalisation, auf der anderen Straßenseite fortgespült worden war. „Da kamen mehrere Dinge zusammen. Das war nicht vorauszusehen“, sagt Dreher. Schnell war klar: Das mindestens 50 Jahre alte Wasserrohr musste ausgetauscht werden. Die Maschienen standen parat, aber ein Plan B zu den vorherigen Vorstellungen war gefragt. Er sei den Baufirmen und auch den Stadtwerken dankbar, dass sie ihre Pläne so schnell umstellen konnte, erklärt der Ingenieur von dem Biberacher Büro. Mit den Arbeiten an der Leitung sei aber eine Sanierung der gesamten Ulmer Straße in dem engen Zeitfenster nicht möglich gewesen.

Seither ist die Ulmer Straße bis zur Gartenstraße voll geperrt, weil 220 Meter Wasserleitung erneuert werden mussten. Die 130 000 Euro Baukosten schlagen sich aber wahrscheinlich nicht im Wasserpreis nieder, meint Gunter Ast, weil sie als Instandhaltskosten eingeplantg seien. Seit Mittwoch werden die Randstreifen der Wege entlang der Fahrbahn erneuert, was rund 200 000 Euro kosten wird. „Da müssen viele kleine Schritte erledigt werden“, erklärt der Abteilungsleiter die Kosten. Der Randstreifen markiert auch den Übergang vom städtischem Untergrund zu Landeseigentum. Und noch einmal 200 000 Euro koste letztlich die eigentliche Fahrbahndecke, die in diesen Tagen aufgetragen werden soll. Die übernimmt aber wie geplant das Land Baden-Württemberg.

Dafür fräsen große Maschinen derzeit ab dem Kreisel zur Simmisgasse die vorhandene Fahrbahn ab. Auf der anderen Seite der Baustelle bleibt die Kreuzung mit der König-Wilhelm-Straße für den Rest der Bauzeit gesperrt – und damit auch die Zufahrt zum Bahnhof. Wer also dorthin möchte, der muss aus Richtung Ulmer Straße nun über die Friedrichs- oder Sebastianstraße fahren. Gunter Ast zeigt sich recht zufrieden mit der bisherigen Akzeptanz der Umfahrung bei den Laupheimern. Es habe jedenfalls an keiner Stelle bislang wirklich Engpässe gegeben.

Anfang September Ende

Die Planer haben nun ein festes Datum vor Augen: Das Wochenende 8./9. September, das Ferienende und den Start der Südbahn-Elektrifizierung am Montag darauf. Ab dem Tag setzt die Bahn für die ausgefallenen Züge einen Schienenersatzverkehr mit zum Teil recht großen Gelenkbussen ein – die sämtlich durch die Ulmer Straße rollen werden. Ast: „Da muss die Straße fertig sein.“

Die zuvor angestrebte Sanierung in voller Länge komme dann 2019 – und in dem Jahr wird auch noch einmal über ein Vorhaben gesprochen, dass von verschiedenen Seiten gewünscht wird: die Anlage eines richtigen Fahrradwegs entlang der Ulmer Straße.