Ab 22 Uhr laufen die Kameras

An sieben Standorten in Laupheim hat die Stadtverwaltung Videokameras installiert, um den Vandalismus auf Schulhöfen einzudämmen. Die rechtlichen Hürden sind hoch.

Sachbeschädigungen, Lärm, Glasscherben, Müll: Immer öfter sind Schulhöfe in der Laupheimer Kernstadt Schauplatz ungezügelten Rowdytums, kreisen Schnapsflaschen, werden Drogen konsumiert. Die Stadt Laupheim versucht dagegenzuhalten: seit April auch mithilfe von Überwachungskameras. Sie sind im Hof des Carl-Laemmle-Gymnasiums und der Friedrich-Adler-Realschule, der Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule, der Wielandschule, der Anna-von-Freyberg-Grundschule sowie im Innenhof des Erweiterungsbaus für Realschule und Gymnasium installiert. Den Außenbereich der Grundschule Bronner Berg will die Stadt überwachen, wenn das „Haus des Kindes“ fertig ist, und bei der Friedrich-Uhlmann-Schule zusätzliche Linsen montieren, wenn der benachbarten Quartiersplatz fertig ist.

Die Kameras sind angemietet. Mit der Installation beauftragte der Gemeinderat die Firma Boa. Gesamtkosten der elektronischen Überwachung allein für dieses Jahr: rund 40 000 Euro.

Strenge Auflagen

Bei der Videoüberwachung müssen strenge gesetzliche Auflagen beachtet werden, verdeutlicht Josef Schoch. Dezernent für Bildung, Betreuung und Soziales. Die Kameras müssen so eingestellt sein, dass sie ausschließlich Aufnahmen von den Schulhöfen liefern. In allen Zugangsbereichen sind Hinweisschilder angebracht, auf denen vermerkt ist, wann die Kamera läuft: täglich von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Gesichter müssen verpixelt werden. Eine Entpixelung ist nur zulässig, wenn es Anhaltspunkte für eine Straftat gibt und die Staatsanwaltschaft grünes Licht gibt. Die Aufnahmen gelangen über eine gesicherte Leitung in ein Rechenzentrum in Ulm; sie werden spätestens nach drei Tagen automatisch gelöscht.

Die technischen und rechtlichen Hürden stellten eine Herausforderung dar, resümiert Schoch. Der Personalrat und der Datenschutzbeauftragte der Stadt redeten mit, der Landesbeauftragte für den Datenschutz wurde konsultiert. Zu beachten galt es ferner, dass im Mai eine verschärfte EU-weite Datenschutzverordnung in Kraft trat.