A-Jugend entscheidet Derby für sich

Am Wochenende sind die Fußballer vom FV Olympia Laupheim wieder auf dem Platz gewesen. Höhepunkt war das Derby in der A-Jugend-Landesstaffel, das die Laupheimer deutlich gewannen. Die Ergebnisse im Überblick.

A-Jugend-Landesstaffel Süd: FV Olympia Laupheim – FV Biberach 5:0 (1:0): Zu einem deutlichen 5:0-Heimsieg kam die A-Jugend des FV Olympia im Derby gegen den FV Biberach. Die Olympianer starteten druckvoll in die Partie und schnürten die Gäste in deren eigener Hälfte ein. Sie ließen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen, verzeichneten durch hohes Pressing zahlreiche Ballgewinne im Mittelfeld und kamen schon früh zu guten Torgelegenheiten.

Mitte der ersten Halbzeit brach dann Dario Micic mit seinem Tor den Bann, die Führung für den FV Olympia war hochverdient. In der Folge ließen die Laupheimer weitere Chancen ungenutzt, sodass es mit dem knappen 1:0-Vorsprung in die Kabinen ging. Auch in der zweiten Halbzeit konnten sich die Biberacher kaum aus der eigenen Hälfte befreien, da die Olympianer ihre Gegenspieler früh attackierten. Jetzt zeigte die Heimelf endlich auch mehr Konzentration vor dem gegnerischen Tor. Nach genau einer Stunde traf Jakob Mühlberger zum 2:0, in der 69. Spielminute baute Fabian Guggenberger die Führung auf 3:0 aus. Kurz vor dem Schlusspfiff erzielte Ismael Demiray innerhalb von zwei Minuten einen Doppelpack und schraubte das Ergebnis somit auf 5:0, was dann auch der Endstand war.

B1-Jugend-Verbandsstaffel: SV Böblingen – FV Olympia Laupheim 7:2 (3:1): Eine deutliche 2:7-Niederlage musste die B1-Jugend des FV Olympia im Auswärtsspiel beim SV Böblingen einstecken. Dabei verlief der Start in die Partie aus Sicht der Gäste perfekt: Timo Arb brachte die Olympianer bereits in der ersten Spielminute mit 1:0 in Führung.

In der Folge drückte die Heimelf auf den Ausgleich, konnte sich zunächst jedoch kaum Torchancen erspielen. Nach etwa einer halben Stunde belohnten die Gastgeber sich dann für ihre Offensivbemühungen mit dem 1:1-Ausgleich. Nur zwei Minuten später drehten die Böblinger die Partie dann vollends. Unmittelbar vor der Halbzeit kassierten die Laupheimer den nächsten Rückschlag in Form des 1:3. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine zunehmend umkämpfte Partie, auf beiden Seiten setzte es mehrere gelbe Karten. In der 70. Spielminute sorgten die Böblinger mit dem 4:1 für die Vorentscheidung, zwei Minuten später unterstrichen sie diese mit dem fünften Tor. In der 77. Spielminute sorgte Erik Polch mit dem 2:5 für etwas Ergebniskosmetik. In der Tabelle ist der FV Olympia jetzt Tabellenletzter.

B2-Jugend-Qualifikationsstaffel: FV Olympia Laupheim II – SGM FC Wacker Biberach 6:1 (2:1)

C1-Jugend-Verbandsstaffel: TuS Ergenzingen – FV Olympia Laupheim 0:2 (0:1): Den zweiten Sieg in Folge feierte die C1-Jugend des FV Olympia beim 2:0-Auswärtserfolg beim Tabellenvorletzten TuS Ergenzingen. Sie rückt in der Tabelle somit auf Rang vier vor.

Die Olympianer starteten druckvoll in die Partie und ließen durch hohes Pressing keinen kontrollierten Spielaufbau der Ergenzinger zu, die folglich nur mit langen Bällen operieren konnten. Diese verteidigten die Laupheimer ohne große Probleme und verzeichneten so viele einfache Ballgewinne. Auch spielerisch wussten die Olympianer zu überzeugen, durch schnelles Umschaltspiel und gute Spielverlagerungen kamen sie zu einigen guten Torchancen.

In der 16. Spielminute belohnten die Gäste sich dann aber für ihren starken Auftritt und gingen nach einem Kopfballtreffer von Lukas Flach in Folge eines Freistoßes von Fabian Eiferle mit 1:0 in Führung. In der Folge entwickelte sich eine offenere Partie, in der nun auch die Gastgeber zu Chancen kamen. Die beste vereitelte Kevin Hauler unmittelbar vor der Halbzeit durch eine Glanzparade. In der zweiten Halbzeit rissen die Olympianer die Spielkontrolle wieder an sich und drückten auf das zweite Tor, das in der 43. Spielminute dann auch tatsächlich fiel. Elia Abate setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und traf aus achtzehn Metern zum 2:0.

C2-Jugend-Landesstaffel: SV Eggingen – FV Olympia Laupheim II 2:2 (1:0): Die C2-Jugend des FV Olympia konnte beim 2:2-Unentschieden in Eggingen den ersten Punkt in der Landesstaffel 4 ergattern, wobei auch ein dreifacher Punktgewinn absolut möglich gewesen wäre. Nach einer Viertelstunde gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung und retteten diese in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte verstärkten die Olympianer ihre Offensivbemühungen und drehten die Partie durch einen Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten. Kurz vor Schluss erzielten die Gastgeber den 2:2-Ausgleich.

D1-Jugend-Qualifikationsstaffel: FV Olympia Laupheim – SGM SV Eberhardzell 3:0 (1:0)

D2-Jugend-Qualifikationsstaffel: FV Olympia Laupheim II – SGM SV Eberhardzell II 10:0 (4:0)