87 Schülerinnen und Schüler am Carl-Laemmle-Gymnasium schreiben Abitur

Mit dem Fach Deutsch beginnen am Dienstag, 30. April, in Baden-Württemberg die schriftlichen Abiturprüfungen. Am Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim (CLG) treten 87 Zwölftklässler an.

Zu den Sternchenthemen in Deutsch zählen Goethes „Faust“, Hesses „Steppenwolf“ und „Der goldene Topf“ von E. T. A. Hoffmann. Die angehenden Abiturienten können aber auch Naturlyrik oder Kurzprosa traktieren, einen Essay oder eine textgebundene Erörterung schreiben. Für das schriftliche Deutsch-Abi haben sie Zeit von 9 Uhr bis 14.15 Uhr.

Am Donnerstag ist Spanisch an der Reihe, am Freitag Mathematik. Am 6. Mai wird eine ganze Reihe von Fächern aufgerufen, darunter Biologie, Chemie, Physik, Sport, Geschichte und Wirtschaft. Am 7. Mai schreiben die Lateiner Abitur, am 8. Mai ist Englisch an der Reihe, am 10. Mai Französisch. Für alle Prüfungskandidaten sind die Kernfächer Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache und ein weiteres individuell gewähltes Kernfach im schriftlichen Abitur verbindlich.

Bis 14. Mai bleibt den Lehrern Zeit für die Erstkorrekturen, spätestens am 27. Mai müssen die Zweitkorrekturen abgegeben sein.

Die mündlichen Abiturprüfungen am CLG sind heuer am 4. und 5. Juli. Das heißt, zum Eröffnungszug des Kinder- und Heimatfests am Abend des 5. Juli sollte alles überstanden sein. Am 11. Juli ist Abi-Gala im Kulturhaus.

Das Abitur 2019 findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt, was die Verteilung der Aufgaben angeht. Hintergrund sind Vorfälle in den Vorjahren, als an Schulen Themen vor der Prüfung bekannt geworden waren. Die Abituraufgaben in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch (Fächer des bundesweiten Aufgabenpools der Kultusministerkonferenz) werden deshalb dieses Jahr nicht in Papierform angeliefert. Stattdessen erhält jede Schule einen USB-Stick mit den verschlüsselten Prüfungsaufgaben. Sie können erst am Morgen des jeweiligen Prüfungstags ausgedruckt und kopiert werden. Am Laupheimer Gymnasium besorgen das die Schulleiterin Petra Braun und ihre Stellvertreterin Ursula Cüppers. „Wir sperren jeweils einen Kopierraum für das Abitur“, berichtet Braun. Gewiss von Vorteil sei, dass das CLG erst vor Kurzem neue Kopierer bekommen hat.