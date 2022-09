83-Jähriger muss Führerschein abgeben

Vermutlich, weil er am Steuer eingeschlafen war, hat ein Mann am Mittwoch in der Bronner Straße in Laupheim einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr kurz nach 14.30 Uhr ein 83-Jähriger mit seinem Ford stadteinwärts. Er kam auf die Gegenspur und geriet auf den Gehweg, wo ein Fußgänger unterwegs war. Der 67-Jährige verhinderte durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß. Der Ford fuhr ungebremst mehrere Meter eine Hecke entlang, bevor der Senior sein Auto wieder nach rechts auf die Fahrbahn lenken konnte. An der Einmündung zur Klinik stand ein Renault. Dessen Fahrzeugfront streifte der Ford. Während die beiden Insassen des Renault und der mutmaßliche Unfallverursacher unverletzt blieben, trug der Fußgänger leichte Verletzungen davon. Den Schaden an den beiden noch fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Dabei kam der Verdacht auf, dass der 83-Jährige am Steuer eingeschlafen ist. Deshalb musste er seinen Führerschein abgeben und sieht einer Strafanzeige entgegen.