72 Stunden für den Platz im Grünen

Am Donnerstag um 15:30 Uhr ging es los: Die Jugend Baustetten, bestehend aus Ministranten, Schönstatt und Firmlingen, fuhr zur Auftaktveranstaltung der 72 Stunden-Aktion nach Laupheim auf dem Rathausplatz. Viele Aktionsgruppen waren vor Ort. Um 17 Uhr wurde der Briefumschlag mit der Aufgabe an einem Seil herabgelassen – den die Jugend Baustetten mit Stolz zu sich nahm.

Die Aufgabe für die nächsten 72 Stunden lautete: „ein grünes Klassenzimmer im Fuchshölzle bauen und eine kreative Gestaltung für Jung & Alt – Mensch & Natur“. Die Jugend Baustetten fuhr voller Elan zum Aktionsort, und es wurde nach einer kleinen Besprechung direkt begonnen. Die alten kaputten Tische und Bänke wurden entfernt, und der Rasen wurde zurück geschnitten. Danach wurde ein genauer Plan entworfen und nach Material geschaut.

So konnte es am Freitag um 9 Uhr direkt mit dem Bagger weitergehen. Die Grillstelle musste ausgehoben und der Barfußpfad ausgegraben werden. Ein paar junge Leute fuhren in den Baumarkt und zum Baugeschäft, um Material zu besorgen. Danach wurden Bretter geschliffen und gestrichen und die Grillstelle betoniert.

Jugend mischt Beton

Am Samstag begannen die Jugendlichen direkt mit dem Betonmischen, um die Pflastersteine zu setzen. Zudem wurden noch der Barfußweg und die Sitzecke fertig gestellt. Petrus brachte am Samstagmittag Regen und zwang die jungen Leute zu einer kurzen Pause. Danach ging es sofort mit dem Betonieren weiter. Und ein paar der Aktivisten organisierten noch das Fest für Sonntag – das Grüne Klassenzimmer wurde vorbereitet.

Von Samstag auf Sonntag übernachteten die Jugendlichen im Gemeindezentrum. Am nächsten Morgen gab es ein von den Eltern vorbereitetes Frühstück. Danach gingen alle Jugendlich mit den Aktions-Shirts in die Kirche und gestalteten den Gottesdienst mit. Im Anschluss ging es direkt wieder ins Fuchshölzle, da der Rest noch fertig gestellt werden musste. Auch musste der Platz sauber gemacht werden. Zum Mittagessen wurden dann direkt der Grill, die Tische und die Sitzmöglichkeiten eingeweiht.

Ab etwa 17 Uhr trafen dann die ersten Gäste ein, und die Jugendlichen begrüßten sie fröhlich. Stolz präsentierten sie, was sie während der vergangenen 72 Stunden geleistet haben. Um 17:07 durchschnitt die Baustetter Gruppe die Absperrung, und der Grillplatz wurde eröffnet.

Es gab Essen und Getränke und alles konnte probiert und angeschaut werden. Die Laupheimer Ministranten besuchten die Jugend Baustetten mit ihren selbst gebauten Wahlmobil. Pfarrer Andrew sprach in seiner Rede noch ein großes Lob an die ganzen Jugendlichen aus und bedankte sich bei allen Sponsoren und Eltern.