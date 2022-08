655 Jahre Kompetenz am Bau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele der Mitarbeiter und Pensionäre des Baltringer Bauunternehmens Matthäus Schmid Bauunternehmen GmbH & Co. KG haben in diesem Jahr die Einladung zum traditionellen Sommerfest angenommen und verbrachten bei sommerlichen Temperaturen ein paar fröhliche und gesellige Stunden auf dem Firmengelände. Seit vielen Jahren ist es bei der Firma Schmid Brauch, die bevorstehenden Handwerkerferien mit einem Fest für die Mitarbeiter einzuläuten.

Die Geschäftsleitung des Baltringer Unternehmens mit den Geschäftsführern Felix, Christian und Fridolin Schmid, sowie dem Seniorchef Matthäus Schmid, nutzten die Gelegenheit für einen kurzen Rückblick über den Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres, sowie einen Ausblick auf die Projekte der kommenden Monate.

„Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind das Fundament für den Erfolg eines jeden Unternehmens“, betonten die Geschäftsführer in ihren kurzen Ausführungen und dankten allen Mitarbeitern für das gegenseitige Vertrauen und die gute und engagierte Zusammenarbeit. Als sichtbares Zeichen dieser Verbundenheit zum Unternehmen wertet die Geschäftsführung die große Zahl von Mitarbeitern, die seit vielen Jahren Teil des Unternehmens sind und dadurch für Kontinuität und hohe Qualität stehen.

Zusammengerechnet blicken die 29 Jubilare/-innen auf die stolze Zahl von 655 Jahre Kompetenz und Erfahrung.

Neben den langgedienten Mitarbeitern genießen auch die Berufseinsteiger bei der Firma Schmid einen besonders hohen Stellenwert. Die Ausbildung des eigenen Nachwuchses hat bei dem Bauunternehmen seit fast 60 Jahren Tradition. So zeigte sich die Unternehmensleitung besonders erfreut darüber, dass im Herbst wieder drei Auszubildende in den Ausbildungsberufen Zimmerer, Kauffrau für Büromanagement und Beton- und Stahlbetonbauer die Ausbildung beginnen werden. Dass Leistung sich lohnt, erfahren die Berufseinsteiger während ihrer Ausbildungszeit, in der die theoretischen und praktischen Inhalte mit der Unterstützung von qualifizierten Lehrlingsbetreuern vermittelt werden, auch dadurch, dass gute schulische Leistungen mit besonderen Prämien belohnt werden. Sehr erfreut zeigten sich die Ausbildungsbetreuer über die guten Leistungen ihrer Schützlinge, die sich auch in diesem Jahr über Prämien freuen dürfen.