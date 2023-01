628 Sportabzeichen im Jahr 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das gab es noch nie. In einem Jahr wurde das Sportabzeichen zweimal verliehen. Für das Sportjahr 2021 am 3. April noch mit 3G-Regel und am 4. Dezember für das Jahr 2022 wurde das deutsche Sportabzeichen verliehen. Bei Kaffee und Kuchen gab es im Gemeindehaus in Baustetten in gemütlicher Runde die Ehrung der sportlichen Leistungen. Nach zweijähriger Pause waren dieses Jahr auch wieder die Schulen von Baustetten, Laupheim, Mietingen und Schwendi mit dabei. Ebenso konnte die Sportgruppe Menschen mit Handicap und die Sportgruppe Inklusion mit 44 Sportabzeichen überzeugen und hat dabei eine tolle Leistung vollbracht. Die Zahl von 628 beweist, wie gerne sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der frischen Luft bewegen und nach ihren Fähigkeiten ihr bestes geben zum Beispiel beim Joggen, Nordic-Walking, Schwimmen oder Radfahren. Und so waren bei der Verleihung die Sportler stolz, ihre Urkunde in Empfang zu nehmen. Besonders geehrt wurde für zehn Jahre Sonja Niemand, Robert Maunz, Gabi und Anton Laupheimer, Maria Schmid, Christina Walser-Übelhör, Anneli Löffler und für 20 Jahre Petra Rolser.