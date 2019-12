620 Sportler erreichen das Deutsche Sportabzeichen

620 Sportler haben in und um Laupheim – privat beziehungsweise im Rahmen der Bundesjugendspiele –bei Annette Scheffold vom Verein Skisport Baustetten das Deutsche Sportabzeichen 2019 abgelegt. Am letzten Sonntag im November war es soweit: Fast 80 Gäste kamen ins Gemeindehaus Baustetten, um ihre Urkunden in Gold, Silber und Bronze in Empfang zu nehmen. Bei Kaffee, Kuchen und Punsch konnten sich die Teilnehmer erst einmal stärken, bevor der große Augenblick kam, die eigene Urkunde zu empfangen. Die Prüferin Annette Scheffold überreichte insgesamt 620 Urkunden für Jugendliche und Erwachsene. Davon haben 17 Familien das Familiensportabzeichen erreicht. „Das Wichtigste am Sportabzeichen ist, nicht Gold, Silber oder Bronze zu erreichen, sondern dabei zu sein und es mit viel Energie, Ehrlichkeit und Ausdauer zu schaffen und darauf stolz zu sein“, erläutert Annette Scheffold, die in diesem Jahr das Sportabzeichen zum 25. Mal erreicht hat. Dafür wird sie in Biberach separat geehrt.

Foto: privat