Als einzige Schule im Alb-Donau-Kreis hat Landrat Heiner Scheffold am Freitagmorgen in der Kaufmännischen Schule Ehingen über die Kreistagswahl am 26. Mai informiert. Der Landrat erklärte dabei die Aufgaben des Kreistages und machte deutlich, dass er kein Vollblutpolitiker ist.

Warum die Politik und die Entscheidungen des Kreistags direkten Einfluss auf das Leben der Schüler der Kaufmännischen Schule haben, erläuterte Landrat Heiner Scheffold schnell.