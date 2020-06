51-Jährige wird auf Parkplatz mit Messer angegriffen und stirbt wenig später

In Laupheim wurde am Freitag eine 51-Jährige so schwer mit einem Messer verletzt, dass sie kurz darauf starb. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor. Täter soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 32 Jahre alter Bekannter der Frau sein.

Die 51-Jährige soll sich am Freitagabend als Gast im Außenbereich eines Lokals in Laupheim aufgehalten haben. Kurz nach 20.30 Uhr sei sie aufgestanden und zum Parkplatz des Lokals gegangen.

Beamte nehmen mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung fest

Als sie kurz darauf wieder zurück in den Außenbereich des Lokals gekommen sei, habe sie über Schmerzen geklagt und sei verletzt gewesen, so die Ermittler.

Zeugen verständigten sofort den Rettungsdienst und die Polizei. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie aber wenige Stunden später an ihren Verletzungen verstarb.

Nach Polizeiangaben soll sich die 51-Jährige auf dem Parkplatz des Lokals mit einem Bekannten getroffen haben, einem 32-Jährigen. Dieser steht im Verdacht, seiner Bekannten mit einem Messer eine "Stichverletzung im Brustbereich" beigebracht zu haben.

Kurze Zeit später konnte die Polizei den 32-Jährigen in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen. Dort fanden die Ermittler auch das Messer, das mutmaßlich bei der Tat verwendet worden war.

Hintergrund der Tat ist unklar

Der Hintergrund der Tat ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, teilen die Ermittlungsbehörden mit. Der 32-Jährige wurde am Samstag dem zuständigen Richter vorgeführt, der auf Antrag Haftbefehl wegen Mordes erließ. Seither befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt.