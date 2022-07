48 Feuerwehrmannschaften zeigen, was sie können

Feuerwehrmänner aus dem Landkreis Biberach haben am Wochenende in Laupheim ihr Können unter Beweis gestellt. 48 Mannschaften hatten sich angemeldet, um das Leistungsabzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu machen. Für die Stadt Laupheim als Gastgeberin war die Veranstaltung eine Premiere.

„Wir sind nicht nur das erste Mal Standort für die Durchführung des Leistungsabzeichens, sondern haben so viele angemeldete Mannschaften wie noch nie“, berichtet Manfred Schwarz von der Laupheimer Feuerwehr, der für die Umsetzung der Veranstaltung verantwortlich zeichnet. Dafür braucht es einen guten Plan, den Kreisbrandmeisterin Charlotte Ziller erklärt:

Drei Aufbauten für Prüfungen

Auf dem Bauhof sind drei „Straßen“ angelegt, die als „Bahn“ bezeichnet werden. Auf zweien sollen „Löschangriffe“ ausgeführt werden, die dritte „Bahn“ ist für die „technische Hilfsübung“ vorgesehen.

Die Stoppuhr läuft

Und schon rollt ein Feuerwehr-Fahrzeug heran. Die Mannschaft „Burgrieden 4“ stellt sich der Silber-Prüfung. Bevor es richtig losgeht, prüfen fünf Schiedsrichter das Fahrzeug, die neunköpfige Mannschaft nimmt Aufstellung. Wenn es heißt „Zum Einsatz fertig!“, legt die Mannschaft los und die Uhr läuft. Jeder weiß, was er zu tun hat.

Punkte von Schiedsrichtern, Applaus vom Publikum

Der Gruppenführer erkundigt sich, um welchen Einsatz es sich handelt. Schnell ist klar, dass ein Feuer gelöscht werden muss. Wer jetzt einen „heißen Einsatz“ mit einem brennenden Gebäude erwartet, muss jedoch enttäuscht werden. „Aus Zeitgründen können wir nicht 48-mal ein Feuer machen“, berichtet Charlotte Ziller. Stattdessen muss auf Paneele gelöscht werden, bis diese umklappen. Die Zuschauer, Angehörige oder andere Feuerwehren, finden es dennoch spannend. Wenn es heißt „Wasser halt!“ belohnen sie jede Mannschaft mit Applaus. Dann ist der Einsatz beendet, die Ausrüstung wird wieder eingepackt. Die Schiedsrichter beraten und notieren eine Punktezahl.

22 Schiedsrichter im Einsatz

Schiedsrichterobmann Sascha Weihs zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Er und seine 21 Kollegen sind auf die drei Wettkampf-Bahnen verteilt und in Schichten unterwegs. Die Leistungsabzeichen bildeten einen Teil der fortlaufenden Ausbildung, erklärt der Schiedsrichter, der diese Tätigkeit bereits seit 22 Jahren ausübt.

Spezielle Prüfungen für Maschinisten

Der Feuerwehrverbands Baden-Württemberg erläutert auf seiner Homepage aus, dass die Leistungsabzeichen im Besonderen dazu dienten, durch intensives Training die notwendige Sicherheit im Einsatz zu erlangen. „Und sie sollen das Einsatzgeschehen möglichst praxisnah darstellen.“ Zusätzlich finden alle zwei bis drei Jahre Geschicklichkeitsprüfungen für Maschinisten, also die Fahrer, statt. Das nächste Mal am 22. Oktober 2022 in Bad Schussenried.

420 Sekunden Zeit

Der Großteil der Mannschaften hat sich für das Bronzene Leistungsabzeichen angemeldet, das Pflicht ist, wenn man Truppführer werden möchte. Die Aufgabe besteht darin, einen Löschangriff ohne Atemschutz in maximal 420 Sekunden zu absolvieren. Martin Musch, der Kommandant der Schemmerhofer Feuerwehr, ist mit zwei Gruppen dabei und bisher sehr zufrieden: „Man sieht, dass das Leistungsabzeichen die Gemeinschaft stärkt, weil sie davor auch entsprechend üben müssen. Neben den bisherigen Übungen haben die Gruppen zweimal pro Woche und insgesamt 28-mal geprobt“, berichtet er. Die beiden Mannschaften wurden aus den sechs Wehren der Schemmerhofer Gesamt-Feuerwehr gemischt. In den gemixten Gruppen sieht die Kreisbrandmeisterin auch einen Vorteil der Zusammenarbeit.

Unfall als Szenario

„Untersulmetingen 1“ – wie viele andere Mannschaften – muss für das Silberne Leistungsabzeichen in jeweils 480 Sekunden den Löschangriff mit Atemschutz leisten und eine technische Hilfeübung durchführen. Nach der zweiten Prüfung – es gilt, eine bei einem Verkehrsunfall verletzte Person zu retten – zeigt sich Gruppenführer David Albrecht „sehr zufrieden“. Schiedsrichter Hajdin Sasko bestätigt: „Man sieht, dass sie geübt haben.“

Vier Mannschaften wollen Goldabzeichen

Die Spannung steigt, als das Fahrzeug von „Laupheim 3“ heranrollt, um für das Goldene Leistungsabzeichen, die technische Hilfeübung in 480 Sekunden, abzulegen. Lediglich vier Mannschaften (je zwei aus Laupheim und aus Ertingen) haben sich für „Gold“ angemeldet. Diesmal muss eine Person, die nachts einen Verkehrsunfall auf der Landstraße hatte, mit hydraulischem Rettungsgerät aus einem Auto befreit werden. Zusätzlich gilt es Knoten zu üben, so wie auch beim Silbernen Abzeichen. Für Schiedsrichter Klaus Gerster „sieht es gut aus, die Mannschaft ist zeitlich im Rahmen“. Und auch Gruppenführer Patrick Gehrig berichtet, er sei „sehr zufrieden“.

Auch eine Theorieprüfung

Den Löschangriff mit schwerem Atemschutz in 480 Sekunden hat „Laupheim 3“ bereits hinter sich. Für „Gold“ mussten die Bewerber bereits am Freitag auch eine theoretische Prüfung ablegen.

Positionen werden ausgelost

„Bei den Übungen dürfen nicht mehr als 30 Fehlerpunkte gemacht und die Gesamtzeit nicht überschritten werden“, erläutert Charlotte Ziller. „Wichtig ist, dass jeder alle Positionen gut geübt hat, weil die Personen des Angriff-, Wasser- und Schlauchtrupps vor den Prüfungen gelost werden, wogegen der Gruppenführer, der Maschinist und der Melder fix sind.“

Drei für „beste Zeit“ ausgezeichnet

Nur eine Mannschaft besteht die Prüfung aufgrund einer Zeitüberschreitung nicht. Alle anderen freuen sich, dass sie das Leistungsabzeichen erfolgreich bestanden haben. Drei Mannschaften wurden für die „beste Zeit“ mit Getränkegutscheinen belohnt: Obersulmetingen (Bronze), Erolzheim (Silber) und Ertingen (Gold). Der Sommertag klingt mit einer, wie Manfred Schwarz sagt, „ausgelassenen Feier“ aus.

Der „Brand“ schnell gelöscht. Das Paneel klappt runter. Im Hintergrund wird eine Person aus dem Gebäude gerettet. (Foto: Elisabeth Koprivc)