47 Hütten beim Schloss entfalten ihren Zauber

Acht Mal werden wir noch wach, dann eröffnet der Weihnachtsmarkt Schloss Großlaupheim. Vom 28. November bis 2. Dezember locken 47 festlich geschmücke Hütten mit Essen, Getränken und Geschenkideen sowie ein Begleitprogramm.

Die wohl größte Neuerung in diesem Jahr: Der Preis für Glühwein steigt von zwei Euro auf 2,50 Euro; alkoholfreier Punsch wird ebenfalls um 50 Cent teurer und kostet nun zwei Euro. Laut den Standbetreibern sei das notwendig, um weiterhin Qualitätsprodukte ausschenken zu können, sagt Rainer Ganser, Cheforganisator des Weihnachtsmarkts. „Es ist der sechste Markt droben beim Schloss und die Preise für Glühwein und Punsch waren seither stabil“, so Ganser. Auch die neuen Preise, betont er, sollen wieder für ein paar Jahre Bestand haben.

Mit 47 Hütten ist der Markt ausgebucht. In bewährter Weise werden sie ringförmig um Schloss und Kulturhaus angeordnet. Das Schloss wird illuminiert, und auch Feuerstellen im Rosengarten und Lichterketten sorgen für ein bezauberndes Ambiente.

Etwa drei Viertel der Hütten gehören der Stadt und werden verpachtet, wobei Ganser stets für etwas Abwechslung sorgt. An Bewerbern ist kein Mangel.

20 Betreiber, darunter viele Vereine, bewirten die Weihnachtsmarktbesucher. Bratwurst und Grillfleisch, Waffeln und Crêpes, Schupfnudeln und Maroni, Apfelküchle und andere Köstlichkeiten sind im Angebot. Dazu werden – außer Glühwein und alkoholfreiem Punsch – auch heißer Caipirinha, Glühmost, Feuerzangenbowle und Tee offeriert.

Neue Angebote gibt es bei den weihnachtlichen Waren. Ponchos und Alpaka-Pullover zum Beispiel, Zirbenkissen, Christbaumschmuck aus Span und andere Deko-Artikel. Auch Schinken und Wurstspezialitäten aus dem Schwarzwald sind erneut zu haben.

Mit einem Fackelzug der Jugendfeuerwehr wird der Weihnachtsmarkt am Mittwoch, 28. November, um 17.30 Uhr offiziell eröffnet. Dazu singen rund 100 Kinder der Anna-von-Freyberg-Grundschule. Oberbürgermeister Gerold Rechle spricht ein Grußwort.

Sankt Nikolaus besucht täglich den Weihnachtsmarkt. Ab 18 Uhr dreht er, von Knecht Ruprecht begleitet, seine Runden und verteilt Geschenke an die Kinder. Die jüngsten Marktbesucher dürfen sich außerdem auf ein Karussell und am Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, auf Kutschfahrten freuen. In der großen Krippe bringen Schafe und Esel von Peter Erath Kinderaugen zum Glänzen.

Am Sonntag wird ein von der Bäckerei Mäschle gestiftetes Lebkuchenhaus in Portionen zerteilt. Der Verkaufserlös fließt für einen guten Zweck.

Zur Sicherheit der Fußgänger ist die Zufahrt zum Kulturhaus-Parkplatz(Claus-Graf-Stauffenberg-Straße) während des Weihnachtsmarkts gesperrt.

Das gibt’s im Kulturhaus:

Im Kulturhaus singt am Donnerstag, 29. November, um 17.15 Uhr der Schülerchor der Friedrich-Adler-Realschule. Um 18 Uhr tritt ein Flötenensemble der Musikschule Ruf auf.

Am Freitag, 30. November, sind von 16 bis 18 Uhr Kindermärchen und Singen mit Brigitte Angele angesagt. Um 17 Uhr singt der Kinderchor der Musikschule Gregorianum (Klasse 1 und 2). Um 17.45 Uhr spielt die Blockflötenklasse des Gregorianums.

Am Samstag, 1. Dezember, gibt es von 14 bis 17 Uhr kreative Unterhaltung für Kinder, angeboten von der Kita „Pusteblume“.

Am Sonntag, 2. Dezember, ist von 14 bis 17 Uhr das Jugendhaus-Spielmobil vor Ort. Um 17 Uhr gibt der A-cappella-Chor „4 Harmonieux“ auf der Kulturhausbühne ein gut einstündiges Weihnachtskonzert. Die vier Sänger wollen ihre Zuhörer mit Weihnachtsliedern und Gospels erfreuen. Jürgen Joos (Tenor), Ulrich Mohl (Tenor), Frank Stubhan (Bass) und Matthias Rimmele (Bass) singen bereits seit den 1980er Jahren zusammen. Der Eintritt zu dieser gemeinsamen Veranstaltung der Stadt und der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal ist frei.

An allen Tagen können zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts im Untergeschoss des Kulturhauses Kerzen gezogen werden – ein Angebot der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Laupheim.

Am Wunschbaum hängen jetzt auch Herzen

Auch in diesem Jahr startet die Kolpingsfamilie Laupheim die Aktion „Wunschbaum“, in Kooperation mit dem Kinderschutzbund und der Stadt Laupheim. Dabei gibt es eine Neuerung. Am Weihnachtsbaum im Schlosshof werden wie im Vorjahr knapp 100 Sterne mit bescheidenen Weihnachtswünschen von Kindern aus Laupheim und Umgebung hängen, deren Familien nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Zusätzlich bringen die Organisatoren dieses Mal 25 rote Herzen für Senioren an, die mit wenig Geld auskommen müssen und häufig vereinsamt leben.

Jeder Marktbesucher kann sich einen Stern nehmen, das darauf notierte Geschenk besorgen und es bei Spielwaren Schaich, bei Fahrrad Rommel oder im Kolpinghaus abgeben; alles Wichtige dazu steht auf einem Flyer, der am Kolpingstand ausliegt. Rechtzeitig für Heiligabend werden die Päckchen den Empfängern übergeben.

In den Vorjahren waren die Sterne jedes Mal spätestens am Weihnachtsmarkt-Freitag vergriffen.