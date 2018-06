„40 Jahre Heimat der Unteroffiziere“

Vieles hat der Altkanzler Helmut Schmidt erreicht. Zu Beginn der 70er-Jahre ermöglichte er als Verteidigungsminister den Bau von Unteroffizierheimen. Sie sollten der Kameradschaftspflege dienen. Auch in der Laupheimer Kaserne wurde ein solches Gebäude errichtet. Im Herbst 1971 war Spatenstich, am 2. Februar 1972 wurde die „UHG“ eingeweiht. Die Kosten: rund eine Million D-Mark. Bei der Schlüsselübergabe wünschte der Ulmer Generalmajor Poeschl, Kommandeur der Korpstruppen, den künftigen Nutzern: „Sie mögen einen eigenen Stil der sinnvollen Freizeitgestaltung in diesen Räumen entwickeln.“

Die Soldaten, die bis dahin gern in geduldeten Kellerbars in den Staffeln saßen, gründeten flugs einen Verein, um das neue Haus in Eigenregie zu bewirtschaften: die Unteroffizierheimgesellschaft Laupheim e. V. Sie feierte am Donnerstag das 40-jährige Bestehen. Zu diesem Anlass hat der Oberstabsfeldwebel a. D. Josef Nagel eine Ausstellung gestaltet. Er hielt auch die Festansprache.

Die UHG entwickelte sich prächtig. Es war erlaubt, Gäste mitzubringen. Schon bald sprach sich in Laupheim und Umgebung herum, welch rauschende Bälle in der Kaserne stiegen. „Wir hatten immer volles Haus“, erinnerte Nagel. Einzig Laupheims Gastronomen taten sich zunächst schwer mit dieser Konkurrenz.

Im Lauf der Jahre wurde es abends ruhiger in der Kaserne. Die Soldaten waren mobiler, das Leben vieler verlagerte sich nach draußen. Junge Familien bauten Eigenheime, traten in Vereine an ihrem Wohnort ein. Die Auslandseinsätze begannen, auch die Nachtflüge binden Personal.

Aktuell zählt die UHG 662 Mitglieder, etwa zur Hälfte aktive und ehemalige Soldaten. Wie es weitergeht, ist ungewiss. „Es könnte das letzte Fest sein“, sagte am Donnerstag der Vorsitzende, Hauptfeldwebel Armin Russ. Seit dem Ende der Wehrpflicht fehlen Ordonnanzen, größere Veranstaltungen seien nur noch mit (teurem) Zivilpersonal zu stemmen. Viel werde von der Personallage im künftigen Trio-Wirtschaftsgebäude abhängen, das die Truppenküche und Heimbereiche für Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere unter einem Dach vereint. Immerhin: 2011 gab es bei der UHG 255 Veranstaltungen: Weiterbildungen, Kameradschaftstreffen, Familienfeste...

Besondere Ehre wurde bei der Feier dem langjährigen Vorsitzenden Günter Scharnagl (1992 - 2004) zuteil. Er hat die Gestaltung von Heimatfestwagen angekurbelt, war Mitglied im Kochkunstteam Oberschwaben und gefeierter Dekorateur beim Ball der Wirtschaft; nach wie vor leitet er die Musikgruppe des Regiments und betreut jetzt den Traditionsraum. Feierlich verabschiedet wurde der Kommandeur Hans-Christoph Specht, der Ende Oktober in den Ruhestand geht.

Mit von der Partie waren die Vorsitzenden der ersten Stunde, Klaus Thamm (76) und Wolfgang Ostermeier (72). Letzter brachte den Stellenwert der UHG auf den Punkt: „Sie war 40 Jahre Heimat der Unteroffiziere.“