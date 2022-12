40-jähriges Jubiläum des TC Baustetten 1981

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. November trafen sich zahlreiche Mitglieder und Ehrenmitglieder im Tennisheim zum Jahresabschluss. Der Abend war im Speziellen dem 40. Bestehen des Vereins gewidmet, bei dem die Anwesenden mit feinsten Buffetspezialitäten und Bewirtung durch die Tennisjugend verwöhnt wurden. Ein mit den Nachbarvereinen geplantes Jubiläumsturnier konnte zum eigentlichen Geburtstag 2021 wegen der damaligen Umstände leider nicht stattfinden. Somit musste eine kleine Lösung her, 40 Jahre aktiven Tennisbetrieb und erfolgreiche Vereinsarbeit gebührend zu feiern.

Neben einer unterhaltungsreichen Zusammenfassung des Vorsitzenden Werner Lehmann zur abgelaufenen Saison, resümierte er über die Geschichte des Tennis im Laupheimer Stadtteil.

Im Herbst 1981 wurde die Abteilung Tennis als Teil des Sportvereins Baustetten gegründet. Rund 50 Sportfreunde hatten ihr Interesse am Tennissport in Baustetten bekundet. Im Rahmen der Gründung der TA Baustetten wurde Ehrenmitglied Günther Becker ihr erster Abteilungsleiter. Im Juni 1982 wurde mit den Bauarbeiten für zwei Tennisplätze begonnen und noch im Sommer wurde der Spielbetrieb aufgenommen. Schon nach der ersten Saison war die Begeisterung so groß, dass im März 1983 bereits mit dem Bau für die Plätze drei und vier begonnen wurde. Bereits in der zweiten Saison konnte auf vier Plätzen gespielt werden. Im selben Jahr fanden die erste Vereinsmeisterschaften in sechs verschiedenen Wettkämpfen statt.

Im Jahre 1986 wurde eine Pergola für Zuschauer und Aktive errichtet. 1992 fand zum zehnjährigen Bestehen ein Jubiläumsturnier statt und im Jahr 2003 veranstaltete man einen vereinsübergreifenden Mixed-Cup mit 32 Paarungen. Nach reichlichen Planungen beschlossen die Mitglieder 1993, ein eigenes Tennisheim zu bauen. Aus der einst so kleinen Abteilung war inzwischen eine mitgliederstarke Truppe geworden. Tausende Stunden an Eigenleistung wurden seit Gründung 1981 ehrenamtlich erbracht und an dieser Stelle nochmals an „ein herzliches Dankeschön“ an alle Fleißigen. 2006 wurde aus der Abteilung ein eigener Verein. Werner Lehmann übernahm vor 30 Jahren im Jahr 1992 den Vorsitz von Günther Becker.

Ortsvorsteher Dietmar Kögel beglückwünschte den TC Baustetten und überbrachte ein Geschenk. Er selbst war einer der Gründer im Jahr 1981 und ist seither besonders mit dem Verein verbunden. Bis spät in die Nacht wurde in festlicher Atmosphäre gemeinsam gefeiert.