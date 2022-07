38-mal seht eine Eins im Zeugnis vorn

85 Abiturientinnen und Abiturienten des Carl-Laemmle-Gymnasiums (CLG) haben ihr Abschlusszeugnis bei der Verabschiedung im Kulturhaus erhalten. Zwölf von ihnen erhielten Preise, 21 Belobigungen. Viermal gab es die Abiturnote 1,0, als Jahrgangsbeste erhielt Xenia Fensterle den Dr.-Hertha-Einstein-Nathorff-Preis. 38-mal steht im Zeugnis die Eins vor dem Komma. Wie die Schule weiter mitteilt, liegt der Gesamtdurchschnitt des Abiturjahrgangs bei 2,1.

Neben Preisen für fachliche Leistungen wurden die Mitglieder der SMV (Schülermitverantwortung) besonders gewürdigt. „AbiDC – Highway outta hell“ lautete das Abimotto in Abwandlung des Namens der Rockband ACDC und deren wohl bekanntesten Song. Schulleiterin Petra Braun griff das Motto auf und erinnerte augenzwinkernd an einige Ereignisse der Schullaufbahn in Rockstar-Manier. Im Blick zurück auf das Jahr 2014, in dem der Abiturjahrgang ans CLG kam, stellte sie in ihrer Ansprache fest, dass die globalen Herausforderungen dieselben geblieben und eher weitere dazugekommen seien. Dennoch sei der Weg in die Zukunft kein „Highway to hell“, wie das Beispiel der damals 16-jährigen Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai zeige. Deren Satz „One child, one teacher, one book, one pen can change the world“ habe Gültigkeit behalten.

Die Vielfalt der Fächer am allgemeinbildenden Gymnasium, die damit bestandenen Herausforderungen, Bildung mit Hirn, Herz und Hand – dies sei eine gute Grundlage und die Voraussetzung dafür, im globalen Miteinander auch die genannten großen Herausforderungen anzunehmen, ob Klimawandel, Nachhaltigkeit oder Energieversorgung.

So habe die nicht immer geliebte Gedichtanalyse gezeigt, dass man gewohnte Denkmuster verlassen und völlig anderes zulassen könne und müsse, dass es unzählig viele unterschiedliche Arten gebe, wie wir unser Menschsein ausdrückten und die Welt wahrnähmen. Mut, Leidenschaft und Stärke habe Malala damals im Angesicht der großen Herausforderung gezeigt – dies wünschte die Schulleiterin auch den Absolventen des CLG.

Den Mut, sich weiter Herausforderungen zu stellen, Fragen zu stellen, die so vielleicht noch niemand gestellt habe, und so Antworten zu finden, die nur sie finden könnten; die Stärke, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, die Leidenschaft für den ganz eigenen Weg. „Ihr habt unsere Schule bereichert, Ihr habt uns gefordert und im Austausch haben auch wir von Euch gelernt“, sagte sie mit Dank an die Abiturientinnen und Abiturienten gerichtet und zitierte Thoreau, einen amerikanischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts: „Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, sind nur Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was in uns liegt.“

„Wir sind gespannt, wie Ihr das, was in Euch liegt, auf den verschiedensten Wegen, jede und jeder auf seine eigene Art zeigt, weiterentwickelt und zum Klingen bringt. Schreibt jetzt Euren ganz eigenen Song, Eure eigene Geschichte, gestaltet Euren Highway to the future.“ Mit diesen Worten wünschte die Schulleiterin ihren Abiturienten alles Beste für die Zukunft.

Als Vertreter der Abschlussklassen ließen Frederic Schenkel und Florian Romer ihre Schulzeit in der als Dialog gestalteten Abirede Revue passieren. Die Aufregung am ersten Schultag, Highlights wie Schullandheim, Exkursionen und AGs sowie manche Anekdote aus dem Schulalltag wurden in Erinnerung gerufen. Die „Hölle“ sei doch eine schöne Zeit gewesen, resümierten die beiden Abiturienten.

Elternvertreterin Isolde Romer blickte musikalisch untermalt in Versform auf die Schulzeit aus Sicht der Eltern zurück und dankte den Lehrerinnen und Lehrern für die Begleitung während des Lebensabschnitts Schule. Nach dem offiziellen Teil gab es ein Buffet, gefolgt von einem bunten Programm des Abiturjahrgangs.