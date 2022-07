30 000 Euro gehen an 40 Vereine und Institutionen

Die zweite Auflage der Spendenaktion „VR-Radeln“ war ein großer Erfolg: 2236 Radfahrerinnen und Radfahrer waren bei strahlendem Sonnenschein auf den Radwegen der Region unterwegs. Für die Aktion hatte die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eine Spendensumme von 30 000 Euro zur Verfügung gestellt, um die sich insgesamt 58 Vereine und Institutionen beworben hatten. Beim VR-Förderevent im E-Werk in Baltringen vergangene Woche durften die siegreichen Vereine ihren Spendenanteil in Empfang nehmen, berichtet die Bank in einem Schreiben.

„Super Wetter, tolle Stimmung und viele, viele Stempel“, so fasste Vorstand Markus Langner den Tag zusammen. Acht Filialen waren zu beradeln, an denen es je einen Stempel in den Radlerpass gab. Die Aktion in Zahlen: Die 2236 Teilnehmer sammelten insgesamt 9786 Stempel, das macht im Durchschnitt 4,3 Stempel pro Person. Zusammen legten sie eine Strecke von 61.000 Kilometern zurück, macht rein rechnerisch 27,3 Kilometer pro Teilnehmer. „Das ist eine beachtliche Zahl, und es erfüllt einen mit Stolz, an einem so tollen Event dabei gewesen zu sein“, so Langner. Jeder Teilnehmer widmete seine gesammelten Stempel einem der teilnehmenden Vereine. Mit mindestens 100 Stempeln kamen diese in den Genuss eines Spendenanteils. 40 der 58 Bewerber schafften dies. Die Höhe der Spendenanteile reichte von 336 Euro für 101 Stempel (Platz 40) bis zu 1283 Euro für 386 Stempel (Platz 1).

Nach der Begrüßung der Gäste durch Vorstand Markus Langner übernahmen Marion Fakler und Jürgen Lendler die Moderation des weiteren Abends. Sie hatten ordentlich zu tun: Jeder der 40 Vereine hatte einen oder mehrere Vertreter geschickt, die einen symbolischen Spendenscheck von den beiden überreicht bekamen und kurz berichteten, wofür das Geld eingesetzt wird. Häufig genannt wurde etwa die Anschaffung von Vereinskleidung für Aktive und jugendlichen Nachwuchs, Außenspielgeräte für Kindergärten oder überhaupt Anschaffungen für die Jugendarbeit.

Bemerkenswert fand Marion Fakler, dass unter den drei Erstplatzierten zwei Musikvereine waren: „Ich wusste gar nicht, dass die Musikvereine so sportlich sind.“ Das sei „ganz harte Vorstandsarbeit gewesen“, meinte Christian Bucher, der Vorsitzende des zweitplatzierten Musikvereins Wain, der mit 380 Stempeln 1263 Euro ergatterte. Er habe viele Lokalitäten aufgesucht und kundgetan, dass er auch selber radeln würde. „Das wollten die Leute auch sehen.“ Platz drei ging mit 380 Stempeln und 1230 Euro an den Turnverein Dettingen, den Sieger des VR-Radelns von 2018. Den ersten Platz belegt mit 386 Stempeln der Musikverein Harmonie Baustetten. „Darüber freuen wir uns sehr, weil wir letztes Mal nicht mitmachen konnten, da wir beim Jubiläum unserer Freiwilligen Feuerwehr spielen mussten“, sagte Anton Hettich.

Zufrieden waren auch die Sportfreunde Bronnen mit Platz 34: „Die Aktion war sehr gut organisiert, einfacher kommt man nicht an Geld: einfach ein bisschen radeln.“ Einziger Kritikpunkt: das Zeitfenster von vier Stunden sei ein wenig knapp bemessen gewesen. Darüber werde man nachdenken, sicherte Marion Fakler zu.

Bei der anschließenden Prämierung des besten Schnappschusses am Aktionstag durften die Anwesenden über eine Vorauswahl von zehn aus den eingegangenen 57 Fotos abstimmen. Das Ergebnis wird auf den Social-Media-Kanälen der VR-Bank Laupheim-Illertal veröffentlicht. Dort werden auch die Gewinner der Sachpreise bekannt gegeben, die Glücksfee Eva Eisenmann unter Aufsicht von Markus Langner aus der mit über 2200 Stempelpässen prall gefüllten Lostrommel zog.