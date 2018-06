300 Gäste tanzen in den Mai

Rund 300 Menschen tanzten am Montagabend in der Laupheimer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in den Mai. Die erste Veranstaltung dieser Art in der Fockestraße 23 wurde ein voller Erfolg und drängt nach Wiederholung.

„Wir hatten einen wunderschönen Abend“, schwärmte Werkstattleiter Arnold Leven. Gelobt wurden die vielen Möglichkeiten der Begegnung. Kontakte zwischen Menschen fanden statt, nicht nur auf der Tanzfläche, sondern auch draußen im Garten bei der Hockete

„Wir hatten ein sehr schönes Ambiente, die Deko wurde von allen Seiten gelobt“, so Leven. Italienisches Essen eines heimischen Partyservices trug zusätzlich zum Gelingen des Festes bei. Der Entertainer Joe Brösele sorgte durch eine gute Mischung von Musik und Überraschungseffekten für einen gelungenen Abend.

Das Miteinander glückt

Daneben gab es Showeinlagen zweier Tanzgruppen: den „Privat Dancers“ aus Laupheim und den „Rocking Sparrows“ von der Ulmer Rock ’n’ Roll-Company. Die Tänzer boten eine fetzige Unterhaltung, die mit viel Applaus belohnt wurde.

„Der Tanz in den Mai in der Werkstatt für behinderte Menschen hat uns allen gezeigt, dass ein Miteinander geglückt ist. Die Besucher tanzten bis spät in die Nacht und erkundigten sich bereits, ob diese Veranstaltung im nächsten Jahr wiederholt wird“, berichtete Arnold Leven.

Den Anstoß für den Tanz in den Mai hat das Jubiläum der St. Elisabeth-Stiftung „125 Jahre Heggbach – Menschen mit Behinderung: Mitten im Leben“ gegeben.