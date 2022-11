Ingesamt 279 Frauen und Männer sind an zwei Tagen in Laupheim dem Aufruf zur Blutspende gefolgt und ins DRK-Heim gekommen. 13 von ihnen waren Erstspender. Sieben Personen durften aus medizinischen Gründen nicht spenden. Der Ulmer Bluspendedienst erhielt somit am Ende insgesamt 272 volle Blutkonserven.