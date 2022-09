268 Personen wollen ihr Blut spenden

Das DRK Laupheim freut sich über eine erfolgreiche Blutspendeaktion. Seit Juli finden die Blutspendetermine komplett in der Fahrzeughalle des DRK Laupheim statt, von der Registrierung bis zur Entlassung. „Für die Blutspende ist das hier optimal. Es ist hell, sauber, überschaubar und vom Ablauf her angenehmer“, so die Teamleiterin der Ulmer Blutspende-Zentrale, Luitgard Rehm- Schick. Einzig die Ausgabe der Vespertüte erfolgt im DRK-Raum neben der Küche. Insgesamt sind am Mittwoch und Donnerstag 268 Frauen und Männer gekommen, um Blut zu spenden. 19 Erstspender wurden registriert. Weil 17 Personen aus medizinischen Gründen nicht spenden durften, konnten insgesamt 251 volle Blutkonserven abgenommen werden. Das Foto zeigt, wie Luitgard Rehm- Schick die Vitalwerte Blutdruck, Puls, Temperatur und den Hämoglobin-Wert bei einer Spenderin überprüft. Foto: Brigitte Häußler