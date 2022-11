24 Türchen, 50 000 Euro, 80 Spenden

Die VR-Bank Laupheim-Illertal will in diesem Jahr die Adventszeit dazu nutzen, gemeinnützigen Vereinen und Institutionen in der Region eine Spende zukommen zu lassen. Dazu hat sie sich eine besondere Aktion einfallen lassen: den VR Adventskalender. Dessen 24 Türchen sind gefüllt mit 50 000 Euro, verteilt auf insgesamt 80 Einzelspenden. Bis zum 21. November können sich Vereine und Institutionen mit ihren Projekten darum bewerben.

„Mit dieser Spendenaktion möchte die VR-Bank ihr soziales Engagement unterstreichen, das ihr als Genossenschaftsbank sozusagen in die DNA eingeschrieben ist“, wird Dieter Ulrich, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Laupheim-Illertal, in der Pressemitteilung der Bank zitiert. Ein Teil der Spendensumme wird durch eine bankinterne Jury vergeben, der andere Teil wird unter notarieller Aufsicht verlost. So finden sich hinter den Türchen der Adventssonntage die von der Jury ausgewählten Projekte, ebenso an Heilig Abend, wenn Spenden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro vergeben werden. Für ein besonderes Nikolausgeschenk sorgt die VR Bank Stiftung: Sie vergibt am 6. Dezember 15 Insektenhäuser an Vereine im Wert von insgesamt 3200 Euro. An den übrigen Tagen hat dann das Los über den Spendenempfänger entschieden.

Wie bei einem traditionellen Adventskalender öffnen sich ab 1. Dezember die Türchen mit den Spendenempfängern – allerdings virtuell: Auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram, der Homepage (vr-li.de/adventskalender) und den digitalen Bildschirmen in den Filialen. Hier erfahren die Vereine, ob sie mit ihrer Bewerbung erfolgreich waren und mit welcher Summe – die Einzelspenden reichen von 250 Euro bis 3000 Euro – ihr Projekt von der VR-Bank Laupheim-Illertal unterstützt wird. Die Förderanträge können ganz einfach auf der Website der Bank unter vr-li.de/adventskalender gestellt werden. „Hier finden Sie auch die Teilnahmebedingungen“, so Marion Fakler, zuständig für die Unternehmenskommunikation der VR-Bank Laupheim-Illertal, und fügt hinzu: „Wir freuen uns auf Ihre Anträge und hoffen mit dieser Aktion vielen Vereinen und Institutionen eine Freude zu machen.“

Der VR-Adventskalender ist der zweite Baustein der neu strukturierten VR-Förder-Aktion. Bereits seit Oktober läuft die Crowdfunding-Aktion „Viele schaffen mehr“, bei der die Vereine selbst Spenden für ihre Projekte sammeln. Für jeden Spender, der mindestens zehn Euro bezahlt, gibt es von der VR-Bank noch einmal zehn Euro dazu, zusätzlich erhalten die Vereine je 250 Euro als Startbonus.