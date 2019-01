24 Mal rückt die Baustetter Feuerwehr aus

Erstmals hat die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Baustetten im endgültig fertiggestellten Versammlungsraum des erweiterten Gerätehauses stattgefunden. Weil in diesem Jahr zahlreiche Ehrungen und Beförderungen anstanden, waren auch die Partnerinnen und Partner eingeladen.

Umso mehr freute sich der Kommandant Alexander Sontheimer, dass im nun erweiterten Saal des Gerätehauses alle Gäste Platz fanden. Namentlich begrüßte er den Ehrenkommandanten Franz Wolfmaier, Ortsvorsteher Dietmar Kögel und Achim Jörg, der stellvertretend für den Kommandanten der Gesamtfeuerwehr Laupheim, Andreas Bochtler, gekommen war.

Sontheimer ließ in seinem Bericht das Jahr 2018 Revue passieren. 24 Einsätze sind verzeichnet, dabei musste die Baustetter Feuerwehr sechs Mal zur Brandbekämpfung ausrücken. Davon abgesehen stand das Jahr ganz im Zeichen der Gerätehauseinweihung, die im Mai 2018 mit einem Festakt und einer überaus gelungenen Einweihungsfeier begangen wurde. Zusätzlich hielt die Baustetter Wehr die Jahreshauptversammlung der Gesamtfeuerwehr ab und bewirtete die Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum der deutsch-französischen Partnerschaft zwischen Baustetten und dem Tal der Béthune.

Der digitale Funk kommt

Mit Bedauern stellte Sontheimer fest, dass das aktuelle Angebot an Lehrgangsplätzen für den Truppführer-Lehrgang, für den sieben Kameraden angemeldet sind, in 2018 dürftig war. Achim Jörg stellte in seinem Grußwort für 2019 mehrere Termine für den Lehrgang in Aussicht. In seinem Ausblick berichtete er über die Umstellung auf die neue Ausrückeordnung, die 2019 in Kraft tritt, sowie die seit Langem erwartete Einführung des digitalen Funks. Im Zuge einer Spezialisierung sollen Teile der Führungsgruppe auf dem neuen Einsatzleitwagen der Laupheimer Feuerwehr geschult werden.

Es folgte der Tagesordnungspunkt Wahlen. Der Kassierer Peter Hertenberger und der Schriftführer Johannes Romer wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer wurden Matthias Betz, Daniel Birk-Braun und Stephan Link gewählt.

Die Entlastung des Ausschusses leitete Ortsvorsteher Dietmar Kögel. In seinem Grußwort überbrachte er den Dank des Ortschaftsrats. Kögel zeigte sich begeistert, was in der Zeit der Bauphase geleistet und mit welcher Professionalität bei der Planung und Umsetzung der einzelnen Gewerke gearbeitet wurde. „Ehrenamt in Reinkultur“ nannte er die Arbeit, die von den Feuerwehr-Kameraden während der Bauphase nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Allgemeinheit erbracht wurde, und unterstrich damit den Stellenwert der Feuerwehr im Ort. Insbesondere dankte er für die Verkehrsregelung bei Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen in der Schule und im Kindergarten, den Festabzeichenverkauf am Heimatfest, die Ehrenwache am Volkstrauertag und das Mitwirken beim Jubiläum der Partnerschaft mit dem Tal der Béthune.

Ehrungen und Beförderungen

Durch die neu eingeführte Ehrung für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst gab es in diesem Jahr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Baustetten besonders viele Jubilare.

Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Siegfried Romer, Reinhard Schübeck, Gerd Seifert, Markus Unseld und Kommandant Alexander Sontheimer geehrt. Zusätzlich zum Feuerwehrehrenzeichen in Silber gab es als Geschenk eine Statue des Heiligen Florian von den Kameraden.

Das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst erhielten Stefan Geiss, Frank Scheffold, Klaus Bolkart, Andreas Schoch, Johannes Romer und Daniel Birk-Braun.

Nach Abschluss seines Probejahres wurde Felix Hess zum Feuerwehrmann befördert. Die Erhebung in den Stand des Hauptfeuerwehrmanns erhielten Matthias Betz, Klaus Bolkart, Daniel Romer, Johannes Romer, Siegfried Romer, Frank Scheffold und Reinhardt Schübeck.