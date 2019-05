2:3-Heimpleite für den SV Sulmetingen

Der SV Sulmetingen hat sich in der Frauenfußball-Landesliga dem SV Granheim mit 2:3 geschlagen geben müssen. Die Sulmetinger Gastgeberinnen waren in Bestbesetzung angetreten, um nach zuvor vier wenig erfolgreichen Begegnungen einen Sieg gegen Granheim einzufahren. Doch schon in der ersten halben Stunde war klar, dass es ein Spiel auf Augenhöhe mit einem knappen Ergebnis werden wird.

Nach zwölf Spielminuten gelang den Granheimerinnen durch die auffällig spielende Lea Sophie König die Führung. Kurze Zeit danach glich Lisa Kaiser (23.) zum 1:1 aus, ehe Lea Sophie König (35.) und Franziska Uhl (37.) zum 1:3-Halbzeitstand erhöhten. Personelle Veränderungen in der Aufstellung beim SVS sorgten für mehr Druck in der zweiten Halbzeit, jedoch sollte es trotzdem bis zur 90. Spielminute dauern, ehe erneut Lisa Kaiser durch einen Strafstoß das Endergebnis von 2:3 markierte.

In der Tabelle rutschte der SV Sulmetingen auf den sechsten Platz. Nächsten Sonntag geht es erneut gegen Altheim. Hier gilt es, das Unentschieden der Vorwoche aus den Köpfen zu bekommen und drei wichtige Zähler einzufahren.